7 Ide Menu Masakan di Akhir Bulan, Nasi Goreng hingga Perkedel Kentang

Di akhir bulan, biasanya anggaran belanja mulai menipis. Karena itu, membuat menu masakan hemat membantu tetap makan enak tanpa boros.

Kamu bisa memanfaatkan stok bahan yang ada, misalnya bisa pakai bahan-bahan sisa di kulkas atau dapur agar tidak terbuang.

Dengan menu yang menarik dan tetap enak, keinginan untuk beli makanan di luar bisa ditekan. Selain itu, akhir bulan jadi momen bagus untuk eksplor resep simpel dan murah.

Nah, berikut 7 ide menu masakan di akhir bulan yang hemat tapi tetap enak dan mengenyangkan, dilansir Okezone dari berbagai sumber, Selasa (15/4/2025):

Menggunakan nasi semalam mencegah pemborosan dan memaksimalkan stok yang ada. Menu satu ini bisa dikreasikan dengan bahan seadanya. Cukup tambahkan telur, kecap, dan sayuran sisa, rasanya tetap enak.

Tidak butuh waktu lama atau teknik khusus, cocok saat keuangan menipis dan energi menurun. Sebagai sumber karbohidrat utama, nasi goreng cukup mengisi perut dan bisa jadi satu-satunya hidangan tanpa lauk tambahan.



2. Telur Kecap Pedas

Telur adalah salah satu bahan protein hewani paling terjangkau, cocok untuk kondisi keuangan di akhir bulan.

Hanya butuh telur, kecap, cabai, bawang, dan sedikit bumbu dapur. Semua biasanya sudah tersedia di rumah. Cocok untuk yang nggak punya banyak waktu atau energi memasak lama.

Rasa manis, gurih, dan pedas dari telur kecap bikin makan jadi lebih semangat meski lauk sederhana.



3. Tumis Sayur Campur

Tumis Sayur Campur bisa jadi menu makanan akhir bulan karena bahannya murah dan mudab didapat, seperti kol, wortel, sawi, atau tauge yang bisa dibeli dengan harga terjangkau di pasar tradisional atau bahkan pakai sisa stok di kulkas.

Cuma butuh bumbu sederhana seperti bawang putih, garam, dan kecap, tapi tetap lezat. Walaupun simpel, tetap kaya serat dan vitamin dari sayurannya.

Tumis sayur satu ini bisa jadi pelengkap nasi, tempe goreng, atau telur dadar, bikin makan lebih lengkap dan hemat.