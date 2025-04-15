Justin Bieber Tampil Nyeleneh di Coachella, Netizen: Bisa Pake Celana yang Bener Gak Sih Tin?

Penampilan Justin Bieber di Coachella 2025 kembali menarik perhatian publik, namun kali ini bukan karena musik atau penampilannya di atas panggung. Outfit berlapis-lapis yang dikenakan sang penyanyi justru menjadi bahan candaan di internet, bahkan memicu gelombang meme di berbagai platform media sosial.

Di tengah rumor pertunangan mantan kekasihnya, Selena Gomez, Bieber justru hadir dengan gaya yang memancing gelak tawa netizen.

Festival musik tahunan Coachella 2025 dimulai dengan meriah dan penuh energi. Sejumlah selebritas papan atas turut hadir, termasuk Justin dan Hailey Bieber, Tate McRae, serta The Kid LAROI yang terlihat menikmati penampilan Yeat di akhir pekan pertama.

Namun, bukan hanya lineup musisi yang mencuri perhatian publik, Justin Bieber tampil dalam busana yang langsung menjadi bahan perbincangan hangat.

Dengan gaya yang bisa digambarkan sebagai perpaduan aneh antara denim dan loungewear, Bieber mengenakan briefs putih ketat, celana boxer abu-abu di atasnya, dan celana panjang longgar yang disematkan sabuk di bagian atas kedua lapisan tersebut. Ya, semua lapisan itu terlihat jelas dan tentu saja, internet tidak tinggal diam.

Reaksi Netizen

Penampilan unik Bieber itu segera viral setelah salah satu pengguna Reddit mengunggah video yang memperlihatkan ketiga lapisan bawahan Bieber secara gamblang. Kolom komentar pun langsung dipenuhi dengan berbagai reaksi, sebagian besar berupa candaan dan sindiran.

“Dia pakai celana di bawah celana di atas celana dalam?” tulis seorang pengguna dengan nada bingung.

“Ada yang bisa jelasin hukum fisika apa yang bikin celana itu nggak jatuh ke mata kaki? Soalnya udah setengah jalan ke lutut tuh,” kata pengguna lainnya.

“Justin masih pikir ini tahun 2004? Gue nggak lihat gaya jeans di mata kaki dan boxer di atas boxer sejak awal 2000-an,” timpal yang lain.

“Kenapa sekarang cowok-cowok pada pakai celana olahraga di bawah celana biasa?” tulis seorang netizen dengan nada heran.

Warganet Indonesia Ikut Beri Komentar Kocak

Tak mau kalah, warganet Indonesia juga ikut meramaikan diskusi soal outfit nyeleneh Bieber dengan berbagai komentar lucu dan sarkastik.

“Justin lu bisa gasih pake celana yg bener,” tulis akun @fit