HOME WOMEN LIFE

5 Cara Terapkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan, Kurangi Plastik hingga Penggunaan Energi Bersih

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |22:59 WIB
5 Cara Terapkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan. (Foto: Rawpixel.com/Freepik)
Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan tidak harus sulit atau mahal. Dengan mengubah kebiasaan sehari-hari dan mendukung solusi berkelanjutan, kita bisa menjadi bagian dari gerakan global untuk menyelamatkan bumi. Langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan

Gaya hidup ramah lingkungan atau eco-friendly lifestyle adalah bentuk kepedulian nyata terhadap keberlanjutan bumi. Di tengah krisis iklim dan semakin menipisnya sumber daya alam, gaya hidup ini menjadi langkah penting untuk melindungi lingkungan sekaligus menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

Berikut 5 cara menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, dikutip dari berbagai sumber, Senin (14/4/2025).

1. Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Plastik sekali pakai sulit terurai dan mencemari lingkungan, terutama laut. Langkah kecil seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, dan menghindari sedotan plastik bisa berdampak besar bagi kelestarian alam.

Ganti plastik dengan bahan ramah lingkungan seperti bambu, kaca, atau stainless steel.

2. Gunakan Transportasi Ramah Lingkungan

Kendaraan bermotor berbahan bakar fosil adalah salah satu penyumbang terbesar emisi karbon. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat membantu menurunkan tingkat polusi udara.

Bersepeda

Gunakan sepeda, berjalan kaki, atau transportasi umum. Jika memungkinkan, beralih ke kendaraan listrik.

3. Hemat Energi dan Air di Rumah

Menghemat energi dan air bukan hanya soal penghematan biaya, tapi juga langkah nyata dalam mengurangi beban terhadap lingkungan. Pemanfaatan alat hemat energi dan sistem efisiensi air sangat disarankan.

Gunakan lampu LED, matikan alat elektronik saat tidak digunakan, serta perbaiki keran atau pipa yang bocor.

 

Halaman:
1 2
      
