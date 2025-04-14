Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Proyek Pembangunan Air Bersih Miss Indonesia di Kampung Ciseke, Lilliana Tanoesoedibjo: 300 Orang Jadi Penerima Manfaat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |19:52 WIB
Founder & Chairwoman Organisasi Miss Indonesia, Lilliana Tanoesoedibjo mengapresiasi program Brings Hope and Clean Water to Communities (BWAP) Miss Indonesia yang dilakukan di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Banten. Ia menyebut akan ada 300 penerima manfaat atas program tersebut.

"Ada 300 warga, 150 kepala keluarga dan puluhan anak-anak. Sehingga mereka akan hidup lebih layak," kata Lilliana di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Proyek Pembangunan Air Bersih Miss Indonesia di Kampung Ciseke
Proyek Pembangunan Air Bersih Miss Indonesia di Kampung Ciseke

Lilliana menjelaskan proyek ini dilaksanakan lantaran melihat kondisi warga Kampung Ciseke yang tergolong jauh dari akses air bersih. Oleh karenanya, program yang menyentuh langsung masyarakat ini pun diapresiasinya.

"Ada saluran air, reservoir hingga MCK. Harapannya tentu setelah ada fasilitas masyarakat di sana juga bisa ikut menjaga," tuturnya.

Lebih lanjut ia berharap kehadiran fasilitas akses air bersih ini juga dapat meningkatkan kesehatan warga setempat. Ia juga berharap program serupa dapat dihadirkan untuk masyarakat lain yang membutuhkan.

Sebagai informasi, Program BWAP Miss Indonesia yang didukung MNC Peduli menginisiasi memberikan bantuan pengadaan air bersih dengan sistem pemipaan dari mata air Cirahab, menyediakan fasiliats Mandi Cuci Kakus yang layak dan membuat reservoir untuk menampung air bersih.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
