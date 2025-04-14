Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Liliana Tanoesoedibjo Resmikan Program BWAP Miss Indonesia, Bangun Air Bersih untuk Warga Kampung Ciseke Banten

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |19:48 WIB
Founder & Chairwoman Organisasi Miss Indonesia, Lilliana Tanoesoedibjo melakukan penandatanganan prasasti bantuan program Brings Hope and Clean Water to Communities (BWAP) Miss Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan di MNC Bank Tower pada Senin (14/4).

Acara simbolis ini menandakan penyerahterimaan bantuan proyek pembangunan air bersih yang diinisiasi Miss Indonesia, Monica Sembiring. Pembangunan air bersih, reservoir hingga MCK ini dilakukan di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.

"Sangat bersyukur pada saya mendengar ada proyek air bersih dibangun. Karena di sana kami mendengar keadaan mencuci, mandi itu sangat menyedihkan," kata Lilliana di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Lilliana mengaku bangga terhadap program yang diinisiasi oleh jebolan Miss Indonesia. Menurutnya, program ini akan bisa langsung dinikmati warga dalam kehidupan sehari-hari.

"Ada 300 orang di sana, kira-kira 150 kepala keluarga dan puluhan anak-anak. Sehingga mereka bisa hidup lebih layak," jelas dia.

Lilliana juga berharap proyek ini dapat memberikan dampak hingga sektor kesehatan masyarakat. Executive Chairwoman MNC Group itu juga meminta agar warga menjaga fasilitas yang telah dihadirkan.

"Fasilitasnya sudah ada, harapan kami, masyarakat juga ikut bisa menjaga dan kami berharap mereka bisa hidup lebih sehat dan merasakan air bersih itu," tutupnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
