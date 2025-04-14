5 Potret Nathalie Holscher Nge-DJ di Sidrap Sampai Rebahan di Atas Uang Saweran

5 Potret Nathalie Holscher Nge-DJ di Sidrap Sampai Rebahan di Atas Uang Saweran, (Foto: Instagram)

Nathalie Holscher baru-baru ini menjadi sorotan saat tampil menjadi DJ di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Pasalnya di momen tersebut, mantan istri Sule itu banjir saweran uang. Momen tersebut juga dibagikan Nathalie melalui postingan di akun Instagramnya.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @nathalieholscher, Selasa (15/4/2025).

1. Rebahan di uang saweran

Dalam potret ini, Nathalie tampak memamerkan hasil uang sawerannya yang tampak berhamburan di lantai saking banyaknya.

Janda satu anak ini bahkan sampai rebahan di tengah-tengah hamburan uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribuan yang ia dapatkan.

“Menyala Sidrap! Alhamdulillah,” tulis Nathalie, dalam keterangan postingan.



2. Uang saweran hingga berdus-dus

Ada juga potongan video viral yang menampilkan momen ketika panitia mengumpulkan uang saweran Nathalie Holscher.

Saking banyaknya, uang saweran tersebut tampak dimasukkan ke beberap kardus hingga penuh oleh panitia.



3. Momen Nathalie saat disawer di atas panggung

Ada juga cuplikan video saat Nathalie disawer seorang pria saat tampil sebagai DJ sekaligus menyanyi di atas panggung. Pria tersebut tampak melempar beberapa lembar uang ke hadapan ibu satu anak tersebut.