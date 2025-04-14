Bentuk Tubuh Berubah Drastis, Lisa Mariana Rela Kehilangan Kecantikan Demi Anak

Lisa Mariana akhirnya muncul ke ounlik untuk pertama kalinya usai membongkar perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Hubungan terlarang tersebut sampai membuahkan seorang anak yang saat ini bersama Lisa Mariana.

Lisa Mariana mengungkapkan bahwa sebelum kenal dengan RK dirinya merupakan seorang model. Oleh sebab itu, ia memiliki paras yang cantik dan bentuk tubuh yang diinginkan oleh banyak wanit.

Tapi, penampilan terbarunya berubah drastis dibandingkan dengan foto-foto yang diunggahnya ke media sosial. Lisa Mariana tidak lagi memiliki bentuk tubuh layaknya gitar Spanyol karena fokus membesarkan anak dan berkuang mendapatkan hak anaknya.

"Aku rela kehilangan tubuh indahku karena mengandung dan tidak menggugurkannya seperti permintaan dia," kata Lisa Mariana dalam konferensi pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sebagai informasi, setelah memberi kabar bahwa dirinya hamil, ia tak lagi bisa berkomunikasi dengan RK. Seluruh urusannya dilimpahkan ke sang ajudan hingga komunikasi terputus dalam delapan bulan terakhir.