HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Tidak Akan Mungkin Balikan dengan Mantan, Siapakah Mereka?

Annida Khofia Sabila , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |00:27 WIB
3 Zodiak Ini Tidak Akan Mungkin Balikan dengan Mantan, Siapakah Mereka?
3 Zodiak Ini Tidak Akan Mungkin Balikan dengan Mantannya, Siapakah Mereka? (Foto: Freepik)
A
A
A

Setiap orang mempunyai caranya masing–masing untuk menghadapi sebuah perpisahan. Mungkin beberapa orang akan mempertimbangkan untuk kembali bersama dengan mantannya, sedangkan yang lainnya akan meninggalkan masa lalu tanpa terpikir untuk kembali. 

Dilansir dari Times of India, berdasarkan karakteristik zodiak, terdapat tiga zodiak yang tidak akan mungkin balikan dengan mantannya.

1. Aries

Aries merupakan sosok yang dipenugi dengan semangat dan pola pikir yang maju. Bagi Aries, perpisahan merupakan sebuah akhir namun juga awal untuk petualangan yang baru. Mereka tidak menyukai hal – hal yang tidak ada perubahan, sehingga mereka lebih memilih untuk menemukan pasangan yang baru dari pada kembali pada hubungan yang telah selesai. Meskipuun Aries sangat menghargai sebuah kenangan indah, namun mereka lebih miemilih berfokus pada masa depan.

2. Scorpio

Scorpio memiliki pandangan tentang inta yang sangat serius dan mendalam. Sehingga ketika hubungan berakhir dengan pengkhiatanan, mereka akan merasa sangat terluka dan sulit untk memaafkan kesalahan orang. Baginya inta bukan hal bisa dijadikan lelucon untuk putus nyambung. Sehingga sulit untuk Scorpio memberikan kesempatan kedua. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan semuanya secara permanen dan melangkah maju.

3. Capricorn

Capricorn merupakan individu yang visioner. Mereka berpandangan bahwa sebuah hubungan harus jangka panjang, memiliki tujuan, dan sejalan dengan visi misi hidup mereka. Capricorn juga tipe yang belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi nya lagi. Sehingga ketika hubungan Capricorn harus berakhir, mereka hanya akan mengambil pelajaran dari hubungan tersebut, dan memperbaiki untuk hubungan selanjutnya. Dalam hidpunya pantang untuk mengulang kesalahan yang sama termasuk kembali pada hubungan yang telah usai.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
