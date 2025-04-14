Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Artis yang Memilih Hidup Frugal dan Patut Dicontoh, Keanu Reevers hingga Mark Zuckerberg

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |20:27 WIB
Berikut adalah daftar beberapa artis yang dikenal menjalani gaya hidup frugal living (hemat) meskipun memiliki kekayaan yang sangat besar. 

Mereka bisa jadi inspirasi karena tetap rendah hati dan bijak dalam mengelola keuangan. Tentu, ada beberapa alasan mengapa mereka memilih untuk hidup frugal meskipun punya banyak uang.

Misalnya, ada yang tumbuh dari keluarga sederhana atau pernah mengalami masa sulit sebelum sukses. Pengalaman ini membuat mereka lebih menghargai uang dan tidak ingin boros.

Beberapa artis berikut ini juga lebih fokus pada kualitas hidup, hubungan pribadi, atau tujuan hidup seperti amal dan aktivisme daripada status sosial atau penampilan.

Berikut daftar artis terkenal yang hidup frugal dan patut dicontoh, dilansir Okezone dari berbagai sumber, Senin (14/4/2025).

1. Keanu Reeves

Keanu dikenal sebagai salah satu aktor Hollywood paling dermawan dan rendah hati. Dia sering menggunakan transportasi umum, menyumbangkan jutaan dolar untuk amal, dan hidup sederhana tanpa gaya hidup glamor.

2. Kristen Bell

Aktris ini terkenal karena gaya hidup hematnya. Ia bahkan membeli gaun seharga $45 untuk acara red carpet dan suka berburu diskon saat belanja.

3. Mark Zuckerberg

7 Artis yang Memilih Hidup Frugal dan Patut Dicontoh, (Foto: Reuters)

Pendiri Facebook ini sering terlihat memakai pakaian sederhana (kaos abu-abu dan jeans), mengendarai mobil biasa, dan hidup dengan gaya minimalis meskipun memiliki kekayaan miliaran dolar.

 

