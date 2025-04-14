Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025, Lady Gaga hingga Hailey Bieber

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |19:27 WIB
Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025, Lady Gaga hingga Hailey Bieber
Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025, Lady Gaga hingga Hailey Bieber
A
A
A

Festival musik Coachella 2025 kembali digelar di Empire Polo Club, Indio, California, pada 11–13 April dan 18–20 April 2025. 

Seperti biasa, festival ini tidak hanya menampilkan pertunjukan musik dari artis ternama, tetapi juga menjadi ajang pamer gaya bagi para selebriti. 

Berikut beberapa penampilan selebriti yang mencuri perhatian di Coachella 2025, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Senin (14/4/2025).

1. Tyla

Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025
Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025 (Foto: Vogue/Getty Image)

Tyla menghadirkan gaya tahun 90-an, dengan top bra, short pants, dan ripped stocking yang terinspirasi gaya grunge.

2. Becky G

Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025
Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025 (Foto: Vogue/Getty Image)

Becky G tampil memukau dengan warna-warna cerah, memadukan halter top berdetail sequins dan lace, dengan rok mini yang senada.


3. Marina

Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025
Potret Outfit Selebriti yang Hadir di Coachella 2025 (Foto: Vogue/Getty Image)

