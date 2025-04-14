Ini Alasan Komeng Masih Ngelawak Usai Jadi Anggota DPD RI

Komedian Alfiansyah alias Komeng, masih tampil kocak meski dirinya kini anggota Komite II DPD RI periode 2024-2029. Komeng rupanya punya alasan khusus soal naluri lawaknya yang mustahil dihilangkan.

Kekinian, Komeng viral dalam Sidang Paripurna ketika membacakan laporan kerjanya di Dapil Jawa Barat.

"Yang bapak pernah lihat saya pernah kayak orang bacain berita, itu laporan tuh pak," kata Komeng dikutip dari podcast PWK bersama Gofar Hilman, Senin (14/4/2025).

Komeng mengaku, hal itu dilakukan untuk mencegah kantuk di tengah rapat. Kelakuan Komeng sering kali didukung oleh anggota DPD lain yang terhibur dengan kelakuan sang pelawak.



"Maksud saya sih biar nggak ngantuk pak, kadang-kadang kan teman-teman pada demen aja. Saya nggak nanya disuruh nanya kadang-kadang, biar rame aja gitu kan pak," katanya.



Meski demikian, Komeng mengaku tak berniat mencederai aturan dalam rapat paripurna itu sendiri. Sebab, ia juga sadar punya tugas yang berat setelah terpilih menjadi DPD Komite II Bidang Pertanian.

"Ya saya juga nggak ada niat apa, maksudnya biar penyampaian saya, karena kan setiap mau Sipur (Sidang Paripurna) saya berempat nih pak, salah satunya Jihan Fahira, ya kita laporkan apa yang dibutuhkan Jabar ini nih," pungkasnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)