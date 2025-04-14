Moms Wajib Tahu, Ini 5 Tips Biasakan Anak Konsumsi Makanan Bergizi

Anak-anak tentu menyukai makanan ringan hingga kudapan yang manis. Rasanya yang lezat bikin anak tak pernah menolak bila diberikan berbagai macam jenis camilan termasuk yang tinggi gula.

Namun, perlu dipahami bahwa makanan tersebut bisa memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Tentu camilan ini perlu dibatasi dan biasakan mereka mengonsumsi makanan bergizi.

Meski terkadang sulit, Anda tak perlu khawatir untuk membiasakan anak mengonsumsi makanan yang bergizi. Ada beberapa tips yang bisa memudahkan Anda.

Seperti apa tips membiasakan anak konsumsi makanan bergizi dan menyehatkan? Yuk simak informasinya melansir Parents, Senin (14/4/2025).

1. Ajak Anak Memasak

Pertama ialah mengajak anak ikut memasak. Ajak mereka membuat makanan yang lengkap dan bergizi seimbang.

Jika anak Anda terlibat dalam memilih atau menyiapkan makanan, mereka akan lebih tertarik memakan apa yang mereka buat. Jika mereka sudah cukup umur, biarkan mereka memotong sayuran dan mencampurkannya ke dalam masakan.

2. Jadwalkan Waktu Makan Camilan

Kemudian menjadwalkan waktu makan camilan. Tak masalah Anda memberikan camilan untuk anak, namun pastikan untuk menjadwalkannya.

Jangan biarkan anak mengonsumsi makanan ringan setiap saat. Hal ini dapat membuat mereka terbiasa sehingga enggan mengonsumsi makanan bergizi lainnya.

Anak-anak perlu makan setiap tiga hingga empat jam: tiga kali makan, dua kali camilan, dan banyak cairan. Jika Anda menjadwalkan hal ini, pola makan anak akan jauh lebih seimbang.

3. Biasakan Ada Sayur dan Buah

Selanjutnya biasakan untuk selalu menyertakan sayur dan buah di makanan anak. Anda bisa membuat tumisan atas mencampur sayuran lainnya di masakan.

Jangan lupa untuk memberikan potongan buah di piring anak. Dengan biasa disajikan, Anda juga akan terbiasa mengonsumsinya.