Viral Petani di Bengkulu Buang Sayur ke Jalan Imbas Harga Anjlok, Warganet: Mending Sedekahin

Penurunan harga sayur secara drastis setelah lebaran membuat para petani di Bengkulu membuang hasil panennya ke jalanan. Mendengar hal ini masyarakat sekitar pun segera berkumpul dan mengambil berbagai sayuran yang masih segar tersebut secara cuma-cuma.

Hal ini dilakukan para petani di Desa Suro Muncor, Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Bengkulu beberapa waktu lalu. Aksi itu bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah atas anjloknya harga sayuran ketika lebaran telah usai.

Dalam unggahan Instagram @lambe_turah, dikutip Senin (14/4/2025), para petani membuang berbagai sayuran, seperti buncis, terong hingga tomat dalam jumlah yang sangat banyak.

Mereka membuang hasil panennya tersebut ke pinggir perkebunan milik salah satu warga. Lantas hal ini pun membuat masyarakat, khususnya para Ibu beramai-ramai ke lokasi pembuangan berbagai sayuran tersebut.

Setelah sampai di lokasi kejadian, masyarakat pun segera mengambil berbagai sayuran yang dibuang dalam kondisi masih sangat segar atau fresh.

Aksi ini sebagai bentuk protes petani karena harga hasil panenannya menurun drastis. Warganet pun menyayangkan aksi dari para petani karena lebih baik jika disedekahkan.