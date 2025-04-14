Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Viral Lamaran Pemecah Rekor dengan Uang Panai Rp500 Juta hingga 1 Hektare Tanah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |12:34 WIB
Potret Viral Lamaran Pemecah Rekor dengan Uang Panai Rp500 Juta hingga 1 Hektare Tanah
Pernikahan viral di Jeneponto. (Foto: IG)
A
A
A

Sebuah prosesi lamaran di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, baru-baru ini menjadi viral di media sosial. 

Pasalnya, dalam acara tersebut, calon mempelai pria memberikan uang panai yang disebut-sebut sebagai pemecah rekor karena nominalnya yang besar. 

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Senin, (14/4/2025).

1. Uang panai Rp500 juta

Dalam salah satu potret terlihat, calon mempelai pria membawa satu buah seserahan yang berisi banyak tumpukan uang berwarna merah. 

Pernikahan viral di Jeneponto

Usut punya usut, nominal uang seserahan yang diberikan untuk calon mempelai wanita yang ia nikahi tersebut mencapai Rp500 juta. 

2. Satu unit mobil hingga satu hektar tanah

Tak hanya uang panai sebesar Rp500 juta, calon mempelai wanita juga diketahui mendapatkan satu unit mobil mewah, satu unit rumah, 1 stell emas, hingga 1 hektar tanah. 

Pernikahan viral di Jeneponto

3. Calon mempelai wanita punya gelar doktor

Menurut sumber, calon mempelai wanita ternyata memiliki gelar doktor. Calon mempelai wanita yang diketahui bernama dr. Sella Alfina Yasir itu merupakan lulusan sarjana Kedokteran. 

Pernikahan viral di Jeneponto

4. Prosesi lamaran bernuansa adat

Prosesi lamaran tersebut tampak diwarnai dengan nuansa adat. Hal tersebut terlihat dari busana yang dikenakan calon mempelai pria yang tampak lengkap mengenakan baju khas adat dari Sulawesi Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/611/3177240//agnes-OLnw_large.jpg
Potret Agnes Jennifer Pakai Hijab di Masjid Agung meski Non-Muslim, Netizen: Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177178//dokter-NAVs_large.jpg
Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177139//viral-GQFA_large.jpg
Viral Toko Roti Gluten Free Abal-Abal, Ini Bahayanya ke Anak yang Punya Alergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177097//tepuk_sakinah-nlNx_large.jpg
Ternyata Ini Makna Religius dari Tepuk Sakinah yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018//viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3177016//viral-f1qz_large.jpg
Viral Ketua Komisi III DPRD Dheninda Chaerunnisa Diduga Ejek Orator Demo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement