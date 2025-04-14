Potret Viral Lamaran Pemecah Rekor dengan Uang Panai Rp500 Juta hingga 1 Hektare Tanah

Sebuah prosesi lamaran di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, baru-baru ini menjadi viral di media sosial.

Pasalnya, dalam acara tersebut, calon mempelai pria memberikan uang panai yang disebut-sebut sebagai pemecah rekor karena nominalnya yang besar.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Senin, (14/4/2025).

1. Uang panai Rp500 juta

Dalam salah satu potret terlihat, calon mempelai pria membawa satu buah seserahan yang berisi banyak tumpukan uang berwarna merah.

Usut punya usut, nominal uang seserahan yang diberikan untuk calon mempelai wanita yang ia nikahi tersebut mencapai Rp500 juta.

2. Satu unit mobil hingga satu hektar tanah

Tak hanya uang panai sebesar Rp500 juta, calon mempelai wanita juga diketahui mendapatkan satu unit mobil mewah, satu unit rumah, 1 stell emas, hingga 1 hektar tanah.

3. Calon mempelai wanita punya gelar doktor

Menurut sumber, calon mempelai wanita ternyata memiliki gelar doktor. Calon mempelai wanita yang diketahui bernama dr. Sella Alfina Yasir itu merupakan lulusan sarjana Kedokteran.

4. Prosesi lamaran bernuansa adat

Prosesi lamaran tersebut tampak diwarnai dengan nuansa adat. Hal tersebut terlihat dari busana yang dikenakan calon mempelai pria yang tampak lengkap mengenakan baju khas adat dari Sulawesi Selatan.