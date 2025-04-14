5 Potret Ultah Lily di Andara, Penampilan Melly Goeslaw dan Selvi Ananda Bikin Salfok!

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini merayakan ulang tahun pertama putri bungsu mereka, Lily. Ultah Lily dirayakan dengan penuh kehangatan dan kemeriahan pada tanggal 5 April 2025 di kediaman mereka di Andara.

Acara tersebut dihadiri oleh keluarga besar dan sahabat dekat, menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram @raffinagita1717, Senin (14/4/2025).

1.​ Tampil kompak dengan outfit senada

Dalam perayaan tersebut, Lily tampil menggemaskan dengan gaun mini bergaris dan bando pita. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kompak mengenakan busana berwarna krem, sementara kedua kakaknya, Rafathar dan Rayyanza, juga tampil serasi dengan pakaian senada.

2. Dekorasi ultah bernuansa warna pastel

Dekorasi ruangan dipenuhi dengan balon pastel dan bunga segar, menambah keindahan suasana.

Nagita Slavina tak kuasa menahan air mata haru saat menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Lily dalam keluarga mereka.

3. Ucapan spesial

Raffi Ahmad pun membagikan momen spesial tersebut di akun Instagram-nya, menuliskan, “Ranaima Malika Raudhia Andara, Lily Selamat ulang tahun yang pertama. Terimakasih semua atas doanya ya.”

4. Kehadiran sahabat terdekat

Di momen spesial tersebut, tampak sejumlah kerabat dan sahabat terdekat hadir. Mulai dari Aaliyah, Ayu Dewi, Rossa, Melly Goeslaw, hingga Istri Wakil Presiden, Selvi Ananda. Mereka tampak tak lupa mengabadikan momen itu sebagai ajang berkumpul bersama usai merayakan Idul Fitri.