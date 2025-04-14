Viral Suami Marah-Marah Pecahkan Lemari Piring, Istri Tulis Curhat Pilu

Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan kelakuan seorang suami yang menghancurkan barang-barang saat sedang marah.

Video tersebut diunggah oleh sang istri mengutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Senin (14/4/2025). Dalam video tersebut terdengar tangis sang istri melihat kondisi lemari piring yang dihancurkan suaminya.

Pada video itu juga terlihat kondisi lemari piring yang dihancurkan hingga menjadi pecahan kaca. Bahkan piring putih terlihat hancur terbelah dua.

Tangis sang istripun tak terbendung saat melihat apa yang diperbuat oleh suaminya itu. Ia pun menuliskan curhatannya di video tersebut.

“Kenapa Sesulit ini ya Allah? Kemana Aku Bawa Anakku Pergi?,” tulisnya.

Diketahui, sang istri tak lagi memiliki sanak saudara, sehingga ia hanya bisa pasrah bersama suami yang tempramen.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti apa penyebab suami meluapkan amarahnya hingga merusak lemari piring. Video kejadian itu pun ramai diperbincangkan warganet, yang kemudian membanjiri kolom komentar dengan ungkapan simpati dan dukungan untuk sang istri.

“Kamu percaya ga mba? Suami mu begitu krn suami mu tau km ga punya siapa², dia tau kamu hanya bergantung ke dia.. ayo mba bangkit semangat demi anak²,” tulis @milalo**