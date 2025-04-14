5 Hal yang Perlu Dilakukan Sebelum Lakukan Sedot Lemak, Biar Tetap Aman

Proses sedot lemak atau liposuction ini cukup terkenal di dunia kecantikan untuk membuat lemak-lemak di area yang Anda inginkan. Dengan hasil yang instan, Anda bisa mendapat bentuk tubuh ideal dari operasi sedot lemak ini.

Meski menjanjikan, liposuction atau sedot lemak juga tak lepas dari berbagai macam risiko kesehatan tubuh. Bahkan, bila tak diperhatikan, prosesi ini bisa berbahaya dan mengancam nyawa.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan liposuction atau sedot lemak. Apa saja yang perlu dilakukan? Berikut tipsnya melansir American Society of Plastic Surgery, Senin (14/4/2025).

1. Ubah Pola Makan

Mengubah pola makan sebelum melakukan sedot lemak juga perlu dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan untuk penyembuhan yang lebih baik dan meningkatkan elastisitas kulit.

Targerkab makanan tinggi antioksidan dan air sebelum melakukan operasi sedot lemak. Beberapa di antaranya ada segala jenis buah beri, seledri, timun, minyak zaitun hingga asam lemak omega-3.

2. Capai Target Berat Badan

Hal yang perlu diperhatikan lainnya ialah mencapai target berat badan Anda. Tidak ada batasan berat badan tertentu yang perlu Anda capai sebelum melakukan sedot lemak.

Namun, tips persiapan sedot lemak yang utama adalah mencapai target berat badan Anda terlebih dahulu, atau setidaknya mendekatinya, beberapa bulan sebelum operasi Anda. Dengan mencapai target berat badan terlebih dahulu, operasi sedot lemak bisa berjalan lebih efisien.

3. Membentuk Otot

Selanjutnya membentuk otot. Cara ini juga membantu liposuction Anda lebih efisien. Misalnya, jika Anda menginginkan perut six-pack, Anda harus melatih kelompok otot tersebut. Nantinya, liposuction akan berguna untuk menghilangkan lemak membandel yang menutupi otot-otot tersebut.

Untuk hasil terbaik, mulailah pembentukan otot beberapa bulan sebelum prosedur Anda. Selain membantu Anda mendapatkan penampilan yang diinginkan lebih cepat setelah operasi, hal ini juga dapat meningkatkan kekuatan dan memposisikan Anda untuk penyembuhan lebih cepat.