3 Resep Olahan Ikan Salmon ala Masterchef

Pada ajang seperti MasterChef, para kontestan sering bikin olahan salmon dengan pendekatan yang kreatif, mulai dari klasik ala restoran bintang lima sampai fusion yang unik banget.

Berikut beberapa variasi resep olahan salmon ala MasterChef yang sudah pernah muncul atau terinspirasi dari gaya mereka, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Senin (14/4/2025):

1. Pan-Seared Salmon with Lemon Butter Sauce

Bahan-bahan :

2 fillet ikan salmon (kulit dibersihkan atau disesuaikan selera)

Garam dan merica secukupnya

2 sdm minyak zaitun

3 sdm mentega

2 siung bawang putih (cincang halus)

1 sdt perasan lemon

1 sdt kulit lemon parut (zest)

Peterseli cincang untuk garnish

Cara Membuat:

* Bumbui salmon dengan garam dan merica.

* Panaskan minyak zaitun di atas pan. Masak salmon sisi kulit terlebih dahulu sampai garing dan keemasan (±4 menit), balik dan masak sisi lainnya (2-3 menit).

* Dalam pan terpisah, lelehkan mentega, tumis bawang putih, lalu tambahkan lemon juice dan zest. Masak sebentar.

* Siramkan saus ke atas salmon dan sajikan dengan garnish peterseli.



2. Salmon Teriyaki ala Jepang

Bahan-bahan :

2 potong salmon fillet

3 sdm kecap asin

2 sdm mirin (atau madu sebagai pengganti)

1 sdm saus tiram

1 sdm gula

1 sdt minyak wijen

Biji wijen & daun bawang untuk garnish

Cara Membuat:

* Campur kecap, mirin, saus tiram, gula, dan minyak wijen.

* Tumis salmon hingga matang kedua sisinya, lalu tuang saus ke dalam pan.

* Masak hingga saus mengental dan melapisi salmon.

* Taburi wijen dan daun bawang sebelum disajikan.