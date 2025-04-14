Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Menjaga Kuku agar Indah dan Sehat Alami

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |08:22 WIB
5 Tips Menjaga Kuku agar Indah dan Sehat Alami
5 Tips Menjaga Kuku agar Indah dan Sehat Alami. (Foto: Freepik)
A
A
A

Kuku sehat dan cantik adalah dambaan semua orang khususnya para wanita. Tak cuma rambut dan kulit, kuku perlu dirawat agar tetap sehat, cantik dan sedap dipandang.

Namun, sering kali perawatan untuk kuku dilewatkan oleh banyak orang. Bahkan, mereka juga melakukan kebiasaan buruk yang membuat kuku rusak dan tak sahat.

Untuk itu, mulai sekarang Anda perlu memerhatikan kuku Anda. Ada beberapa tips mudah yang bisa dilakukan agar kuku tetap sehat alami.

Seperti apa caranya? Yuk simak dilansi, Good House Keeping, Minggu (13/4/2025).

1. Hindari Tindakan Kasar pada Kuku

Kuku memiliki tekstur yang halus sehingga perlu diperlakukan lembut. Hindari penggunaan alat logam di bawah kuku untuk membuatnya tetap sehat. Pasalnya, logam yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada kuku dapat menyebabkan lempeng kuku terpisah dari kulit dan bisa menyebabkan luka.

2. Hindari Memanjangkan Kuku

Kuku yang panjang memang terlihat elegan, tetapi jika Anda adalah seseorang yang mengalami masalah kuku gantung atau patah, disarankan Anda menjaga kuku tetap pendek.

Model yang lebih pendek dengan tepi membulat terlihat rapi dan cenderung lebih mudah diatur. Selain itu, kuku yang pendek juga terhindar dari menumpuknya kotoran di dalam sehingga meminimalisir penggunaan alat logam untuk membersihkannya.

3. Hindari Menghilangkan Kutikula

Selanjutnya tips membuat kuku sehat secara alami ialah menghindari menghilangkan kutikula. Kutikula memiliki fungsi yang sangat penting untuk menutup area di pangkal kuku. 

Jadi pikirkan dua kali untuk memotong atau menghilangkan kutikula. Pasalnya, hal ini dapat merusak lapisan pelindung tersebut dan membuat kuku Anda rentan terhadap bakteri dan kemungkinan infeksi.

4. Jagalah Tangan Tetap Bersih

Kemudian menjaga kebersihan tangan. Pastikan Anda mencuci tangan hingga ke sela-sela kuku agar selalu bersih.

Adapun tips mencuci tangan agar membuat kuku juga bersih dan terawat. Oleskan sabun ke sikat gigi yang bersih, lalu gosok perlahan kuku dan kulit di sekitarnya untuk menghilangkan kotoran dan mengelupas kulit mati tanpa bahan kimia yang keras dan mengeringkan.

 

