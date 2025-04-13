6 Alasan Orang Mau Membeli Ponsel Harga Selangit, Salah Satunya Status Sosial

Viral video warga rela mengantre untuk membeli iPhone 16 yang resmi masuk Indonesia. Meski harga ponsel tersebut selangit, mereka rela menunggu selama tiga jam sampai toko resmi tersebut buka.

Tak hanya itu, saat ini juga sedang tren jasa penyewaan iPhone dengan harga beragam. Penyewanya yang rata-rata anak muda rela mengeluarkan uang ratusan ribu hanya untuk bergaya dengan ponsel mahal.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebutuhan, psikologis, hingga sosial. Berikut beberapa alasan utama mengapa orang membeli ponsel mahal, mengutip berbagai sumber, Minggu (13/4/2025).

1. Gengsi dan Status Sosial

Salah satu alasan paling umum adalah gengsi. Bagi sebagian orang, memiliki HP mahal, terutama dari merek premium bukan hanya soal fungsi, tetapi juga menjadi simbol status sosial. Mereka merasa lebih percaya diri atau terlihat “berkelas” saat menggunakan perangkat mahal, apalagi jika berada di lingkungan sosial yang kompetitif.

2. Kebutuhan Profesional

Di era digital, ponsel pintar sudah menjadi alat kerja utama bagi banyak orang, terutama di bidang kreatif, bisnis, atau teknologi. Fotografer, content creator, dan pelaku UMKM online, misalnya, memerlukan fitur-fitur kamera, performa tinggi, dan konektivitas yang hanya dimiliki oleh HP kelas atas.

Orang dengan alasan ini menganggap HP mahal sebagai investasi produktivitas, bukan sekadar gaya hidup.

3. Ketahanan

Banyak konsumen mempertimbangkan kualitas dan ketahanan saat membeli ponsel. HP premium biasanya memiliki bahan dan fitur yang lebih tahan lama, pembaruan software yang lebih panjang, dan performa yang tetap stabil dalam jangka waktu lama.

4. Faktor Cicilan dan Kredit

Ketersediaan program cicilan dari berbagai toko dan e-commerce membuat HP mahal lebih mudah dijangkau, bahkan oleh konsumen dengan penghasilan menengah. Banyak orang yang tidak membayar secara tunai, tetapi memanfaatkan skema kredit dengan tenor panjang dan bunga rendah, sehingga terasa lebih ringan.