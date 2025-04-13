Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |05:36 WIB
Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah
Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah
A
A
A

TikTokers Sisca Kohl turut jadi sorotan di acara pernikahan Jessica Jane. Seperti diketahui, Sisca merupakan istri dari Jess No Limiti, kakak Jessica Jane.

Pesona Sisca Kohl begitu terpancar saat hadir di pemberkatan sang adik ipar tercinta. Penampilan Sisca begitu mewah dan elegan hingga disebut dengan gaya khas old money.

Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah
Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah

Momen itu diunggah ibu satu anak ini di Instagram-nya, @siscakohl. Terlihat ia mengenakan dress panjang mewah dengan taburan payet-payet yang berkilau.

Baju tersebut memiliki nuansa abu-abu dan terlihat elegan serta mewah. Dress tersebut terlihat elegan tapi juga sopan dengan cape di bagian belakangnya.

Dress tersebut terlihat full payet dan pernak pernik yang menyala serta mewah. Sisca juga mengenakan aseoris anting berlian yang berkilau.

Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah
Gaya Old Money Sisca Kohl di Acara Pernikahan Jessica Jane, Simple dan Mewah

Halaman:
1 2
      
