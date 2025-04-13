Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |20:18 WIB
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka, (Foto: Instagram)
A
A
A

Influencer, Jessica Jane tengah berbahagia usai resmi melangsungkan pernikahannya. Adik Jess No Limit ini resmi menikah dengan Erwin Phang dan menggelar pemberkatan pernikahan mereka pada Sabtu (12/4/2025). Prosesi pernikahan mereka berlangsung di Kapel Kolase Kanisius Jakarta dan digelar secara intim.

Jessica Jane pun begitu tampil cantik dan memesona di pernikahannya ini. Gaun putih elegan serta riasan yang lembut berhasil membuat adik ipar Sica Kohl ini begitu memukau di hari pernikahannya.

Potret itu diunggah akun Instagram make up artist ternama, @imelvilentcia. Kecantikan Jessica Jane terlihat begitu anggun dan memesona.

Penasaran, seperti apa potret cantik Jessica Jane di hari pernikahan mereka? Yuk simak pose cantiknya, dikutip Minggu (13/4/2025).

1. Gaun Putih Cantik yang Elegan

4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka

Jessica Jane terlihat begitu cantik elegan dengan gaun putih anggun di momen pemberkatan pernikahannya. Gaun tersebut begitu elegan dengan detail brokat yang memberikan kesan anggun pada seorang pengantin.

Gaun brokat putih ini didesain dengan lengan panjang sehingga menambah kesan memukau dan sopan. Gaun tersebut juga dipadukan dengan veil pengantin yang terlihat elegan dan berkelas.


2. Gaun Resepsi yang Mewah

4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka

Pernikahan Jessica Jane nampaknya mengusung nuansa putih yang mewah dan megah. Setelah gaun pengantin yang cantik dan anggun, Jessica Jane juga menampilkan pesona memukaunya dengan gaun putih resepsi yang mewah.

Gaun tersebut menunjukan pundak Jessica yang indah dengan bertahtahkan payet-payet yang elegan dan memberikan kesan mewah. Jessica juga mengenakan crown dengan desain simple namun tetap memukau bertahtahkan berlian yang berkilau.

 

