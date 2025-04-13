Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |04:36 WIB
Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain
Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain
Viral di media sosial seorang warga negara asing (WNA) mengamuk di sebuah klinik di Bali. Terlihat bule tersebut mengobrak-abrik peralatan yang ada di klinik tersebut hingga mengalami kerusakan.

Video tersebut ramai di media sosial, dan salah satunya diunggah oleh akun X (Twitter) @yusuf_dumdum. Belum diketahui apa modus bule tersebut melakukan perusakan hingga hendak memukul pasien lain.

Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain
Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain

Dalam video yang beredar, bule pria itu mengamuk tanpa mengenakan pakaian hanya celana pendek berwarna abu-abu. Ia sempat membanting lemari, merobek gorden klinik, dan membawa pipa panjang hendak memukul temannya dan pasien yang ada di ruang pemeriksaan.

Suasana cukup mencekam dengan tangisan dari perawat, pasien, dan keluarga pasien yang merasa terancam. Bahkan, mereka berlarian keluar dari klinik untuk menyelamatkan diri dan menghindari amukan bule tersebut.

Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain
Viral Bule Ngamuk di Klinik Bali, Banting Lemari hingga Mau Pukul Pasien Lain

"Hey, be patient, be patient, (Hei, sabar, sabar)," ujar seorang pria yang coba menenangkan bule yang sedang mengamuk tersebut. Tapi, ia tetap melakukan perusakan, bahkan mengancam dengan pipa besi.

Video yang ramai di media sosial tersebut memicu beragam reaksi dari sejumlah warganet. Mereka mengaku resah dengan perilaku WNA yang ada di Bali karena kerap menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

 

