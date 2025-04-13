4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas

Cuaca panas akhir-akhir ini melanda wilayah Indonesia. Di tengah cuaca panas ini, tentu ada berbagai tisiko yang mengintai pada kesehatan tubuh bika tidak diperhatikan dengan benar. Salah satunya masalah kulit yang bisa terjadi akibat paparan sinar terik matahari.

Melansir The Daily Star, Minggu (13/4/2025), panas, kelembapan, dan paparan sinar matahari yang intens dapat memperburuk atau menyebabkan berbagai masalah kulit. Untuk menjaga kulit kita tetap sehat dan nyaman, Anda perlu memahami kondisi kulit yang umum ini dan cara mengatasinya secara efektif.

Jangan khawatir, berikut tips merawat kulit tetap sehat di tengah cuaca panas dan terik melansir Noble Panacea:

1. Tetap Terhidrasi Luar Dalam

Tips pertama ialah tetap menjaga hidrasi kulit baik dari luar dan dalam. Hal ini penting lantaran musim panas berpotensi membuat kulit kering bahkan di iklim yang lembap.

Tetap terhidrasi dengan baik mengoptimalkan kemampuan kulit Anda untuk membuang racun yang tidak diinginkan dan mempertahankan tekstur yang halus dan kenyal. Untuk menjaga hidrasi dari dalam, asupan cairan harian yang direkomendasikan untuk wanita adalah 91 ons (2,7 liter).

Untuk menghidrasi dari luar ke dalam, cari bahan aktif perawatan kulit yang membantu meningkatkan retensi kelembapan dan mengurangi kehilangan air trans-epidermal.



2. Tidur yang Cukup

Kemudian memenuhi kebutuhan tidur yang cukup untuk merawar kulit Anda, khususnya di cuaca panas ini. Jam-jam malam yang sejuk memberi waktu bagi kulit untuk pemulihan mendalam. Hal ini membantu kulit bangun dengan segar kembali.

Kurang tidur bisa berdampak buruk pada kesehatan kulit sehingga membuatnya rentan mengalami berbagai permasalahan. Bila ditambah dengan paparan cuaca panas terik, risiko kulit Anda akan kering hingga kusam akan mengintai.