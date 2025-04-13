5 Tips Menjaga Rambut Sehat Berkilau Tanpa Keratin

Memiliki rambut yang sehat berkilau adalah dambaan semua wanita. Segala cara dilakukan untuk mendapat rambut yang indah bak bintang iklan.

Biasanya, untuk mendapatkan rambut yang berkilau perlu beberapa perawatan khusus hingga treatment keratin. Perawatan keratin sendiri merupakan prosedur kimia yang biasanya dilakukan di salon yang dapat membuat rambut terlihat lebih lurus selama 6 bulan. Perawatan ini juga dapat menambah kilau yang intens pada rambut dan dapat mengurangi rambut kusut.

Jangan khawatir, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk melakukan keratin demi rambut berkilau. Ada beberapa tips perawatan agar rambut berkilau dan bisa dilakukan di rumah.

Penasaran, seperti apa tips perawatan tersebut? Yuk simak dirangkum pada Senin (14/4/2025):



1. Gunakan Gel Lidah Buaya

Pertama ialah menggunakan gel lidah buaya. Gel lidah buaya atau aloe vera merupakan pelembab yang efisien karena kandungan polisakaridanya yang dapat membantu membuat rambut halus dan berkilau.

Cara menggunakannya, campurkan 4 sdm gel lidah buaya dengan 3 sdm yogurt dan 2 sdm minyak kelapa. Oleskan pasta ke rambut basah dan bilas rambut Anda setelah 30 menit.



2. Masker Rambut dari Telur

Kemudian menggunakan masker rambut yang terbuat daei telur. Masker telur adalah salah satu pengobatan rumahan yang paling banyak digunakan. Manfaatnya pun untuk mendapatkan rambut berkilau dan halus.

Kuning telur mengandung peptida pertumbuhan rambut dan membantu meningkatkan kesehatan rambut secara keseluruhan. Apalagi kandungan asam lemak pada telur membantu menutrisi dan melembabkan rambut sehingga membuatnya berkilau.

Cara penggunannya pun mudah. Campurkan 2 sendok makan minyak kelapa, zaitun, atau vitamin E dengan 2 butir telur dan ½ cangkir yogurt atau madu.

Basahi rambut Anda dan pijat campuran ini pada kulit kepala dan rambut. Bilas setelah 30 menit dengan air dingin dan keramas rambut Anda seperti biasa.



3. Gunakan Hair Oil

Kemudian menggunakan hair oil. Memakai hair oil atau minyak rambut secara rutin dapat menutrisi rambut dan membuatnya lebiu berkilau.

Beberapa minyak yang bermanfaat seperti minyak kelapa, argan Maroko, minyak zaitun, jojoba, bunga matahari, almond, dan alpukat. Minyak ini memiliki kandungan asam lemak tinggi yang dapat membantu melembabkan rambut kering.

Caranya menggunakan hair oil pun cukup mudah, yakni hangatkan sedikit minyak dan pijat ke rambut dan kulit kepala Anda. Biarkan semalaman atau keramas rambut Anda setelah 30 menit.

Anda juga bisa mencampurkan salah satu minyak dalam kondisioner yang Anda gunakan.