Moms, Anak Susah Konsentrasi Bisa Jadi karena Kurang Zat Besi

Gangguan belajar kerap dialami anak-anak, dan biasanya dimulai dari terganggunya konsentrasi anak. Misalnya, saat belajar di kelas, anak sering lemas atau mengantuk. Keluhan lainnya dari orang tua adalah anak terkendala saat mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi nilainya.

Namun, jika menemukan anak dengan kondisi seperti di atas, jangan buru-buru dulu menilai bahwa anak tersebut tidak cerdas. Bisa jadi, anak mengalami anemia defisiensi zat besi, atau anemia karena kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan anak menjadi mudah lelah dan tidak bersemangat.

Dokter spesialis anak dari RSIA Bina Medika Bintaro, dr. Rizki Aryo Wicaksono, Sp.A, mengatakan anak yang mengalami anemia karena kekurangan zat besi dapat mengalami gagal tumbuh organ pada anak karena kekurangan asupan oksigen.

"Jangka pendeknya, pasti anaknya jadi kekurangan sistem pertahanan tubuh, karena sel darah merahnya tidak terdistribusi dengan baik. Jangka panjangnya, karena kekurangan oksigen terus, nanti jadi gagal tumbuh. Organ-organnya tidak mendapatkan oksigen dan akhirnya menjadi gagal tumbuh," kata dr. Rizki, dikutip Minggu (13/4/2025).

Kondisi anemia pada anak mengakibatkan kelelahan kelemahan fisik. Bila diabaikan, tentu saja hal ini membuat anak susah dalam belajar. “Yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan oksigen itu tidak mencapai ke otak. Akhirnya anak-anak lebih cenderung tidak fokus, lesu, prestasi akhirnya menurun,” ucap dr. Rizki

Guna mencegah permasalahan defisiensi zat besi, dr. Rizki menyebut orang tua memberikan protein hewani pada anaknya. Mulai dari daging merah hingga sea food seperti ikan. “Bisa dengan daging merah. Atau enggak bisa juga dengan ikan-ikan laut,” tutur dr. Rizki

Selain itu, dia menyebut pangan terfortifikasi juga dapat menjadi pilihan untuk memenuhi zat besi pada anak. Beberapa contoh pangan terfortifikasi yakni seperti susu yang diperkaya zat besi, sereal sarapan, dan roti yang ditambahkan nutrisi.

Pangan terfortifikasi adalah makanan yang telah diperkaya dengan nutrisi tambahan, seperti zat besi, untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Selain itu pangan terfortifikasi sudah diformulasikan sehingga mengandung makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan anak.

"Kalau makanan terfortifikasi itu kan sudah diformulasi ya. Jadi sebenarnya di bagian makanan itu dia ada makronutrien dan mikronutrien. Zat besi itu dia salah satu dari mikronutrien," ungkap dr. Rizki.

Senada dengan dr Rizki, Dr. dr. Dian Novita Chandra, M.Gizi mengatakan penambahan susu pertumbuhan yang diperkaya dengan zat besi dapat meningkatkan pemenuhan kecukupan asupan zat besi harian anak.