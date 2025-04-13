Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terus Digencarkan, Salah Satunya soal Air Bersih

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. PHBS meliputi segala aspek kebersihan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan air bersih.

Air bersih adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki akses ke air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keamanan air bersih sangat penting untuk kesehatan masyarakat.

Sebab itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan air bersih agar dapat menjaga kesehatan kita. Terutama di daerah-daerah pelosok Tanah Air yang kesulitan terhadap akses air bersih.

Air bersih merupakan elemen esensial dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung penerapan PHBS.

Kao Life-in-Harmony Foundation (LIHF) tengah menggencarkan edukasi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya lewat penerapan teknologi pemanen air hujan GAMA-RainFilter.

GAMA-RainFilter adalah teknologi pemanen air hujan yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyediakan sumber air bersih yang layak konsumsi, terutama di wilayah dengan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih.

Teknologi ini dirancang untuk menjawab tantangan seperti kekeringan, banjir, dan eksploitasi air tanah yang berlebihan di Indonesia.​

Cara Kerja GAMA-RainFilter

GAMA-RainFilter mengadopsi prinsip TRAP: Tampung, Resapkan, Alirkan, dan Pelihara. Air hujan yang jatuh di atap bangunan dialirkan melalui sistem perpipaan ke dalam unit filter yang terdiri dari beberapa tahap penyaringan, termasuk penyaringan debu kasar dan halus.

Setelah melalui proses ini, air disimpan dalam reservoir untuk digunakan sebagai air serbaguna, bahkan air minum. Sistem ini juga memungkinkan infiltrasi air ke dalam tanah, membantu mengisi ulang air tanah dan mengurangi risiko banjir.