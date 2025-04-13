Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terus Digencarkan, Salah Satunya soal Air Bersih

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |21:20 WIB
Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terus Digencarkan, Salah Satunya soal Air Bersih
Pentingnya air bersih untuk kesehatan masyarakat. (Foto: Freepik)
A
A
A

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. PHBS meliputi segala aspek kebersihan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan air bersih.

Air bersih adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki akses ke air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keamanan air bersih sangat penting untuk kesehatan masyarakat.

Sebab itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan air bersih agar dapat menjaga kesehatan kita. Terutama di daerah-daerah pelosok Tanah Air yang kesulitan terhadap akses air bersih.

Air bersih merupakan elemen esensial dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung penerapan PHBS.

Kao Life-in-Harmony Foundation (LIHF) tengah menggencarkan edukasi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya lewat penerapan teknologi pemanen air hujan GAMA-RainFilter.

GAMA-RainFilter adalah teknologi pemanen air hujan yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyediakan sumber air bersih yang layak konsumsi, terutama di wilayah dengan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih.

PHBS air

Teknologi ini dirancang untuk menjawab tantangan seperti kekeringan, banjir, dan eksploitasi air tanah yang berlebihan di Indonesia.​

Cara Kerja GAMA-RainFilter

GAMA-RainFilter mengadopsi prinsip TRAP: Tampung, Resapkan, Alirkan, dan Pelihara. Air hujan yang jatuh di atap bangunan dialirkan melalui sistem perpipaan ke dalam unit filter yang terdiri dari beberapa tahap penyaringan, termasuk penyaringan debu kasar dan halus.

Setelah melalui proses ini, air disimpan dalam reservoir untuk digunakan sebagai air serbaguna, bahkan air minum. Sistem ini juga memungkinkan infiltrasi air ke dalam tanah, membantu mengisi ulang air tanah dan mengurangi risiko banjir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057//soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/482/3171244//safetember-Ceqy_large.jpg
MNC Life Hadirkan SafeTember, Perlindungan Kesehatan Lengkap, Bonus Perawatan Vit C Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168847//ketua_dpw_perindo_dki_jakarta_effendi_syahputra-MuG0_large.jpg
Tolak Privatisasi PAM Jaya, Ketua DPW Perindo Jakarta: Jangan Jadikan Air Bersih Barang Dagangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/483/3164682//cuci_tangan-hbpX_large.jpg
Belajar dari Kasus Balita Cacingan, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Jaga Kebersihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164488//kai-YOh7_large.jpg
KAI Tolak Usulan Gerbong Khusus Merokok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162925//program_prioritas_apbn_2026-MiHR_large.jpg
Program Prioritas APBN 2026 dari Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Merah Putih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement