Keren! Hovit Menangkan Immunity Pin MasterChef Indonesia Season 12

Hovit menjadi kontestan kedua yang berhasil memenangkan immunity pin di MasterChef Indonesia Season 12. Sebelumnya, Immunity Pin ini berhasil dimenangkan oleh Manik.

Hovit berhasil memperebutkan pin tersebut saat head to head dengan Desy di tantangan aneka jamur. Hidangan terakhirnya pun terlihat cantik dan memukau para dewan juri.

Masakan Hovit dari olahan jamur ini berhasil merebut hati judges hingga dirinya layak mendapatkan Immunity Pin. Hovit juga berhasil mengalahkan kontestan sebelumnya seperti Desy, Fajar hingga Wiji.

Sementara itu, Immunity Pin kali ini merupakan yang kedua di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Sebelumnya, pin tersebut dimenangkan oleh Manik dan telah digunakan olehnya.