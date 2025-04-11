Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK

Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik setelah membocorkan perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Bahkan, perselingkuhan tersebut membuahkan seorang anak.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2025), Lisa buka-bukaan mengenai awal mula mengenal RK. Didampingi tim kuasa hukumnya, wanita yang berprofesi sebagai mode itu mengaku kenal dengan RK lewat perantara seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA.

"Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram (tahun) 2021," kata Lisa dalam konferensi pers tersebut.

Usai berkenalan melalui tukar pesan di media sosial, Lisa mengaku diundang oleh RK ke Palembang, Sumatera Barat. Itu menjadi awal mula pertemuan Lisa dengan RK.

"Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK," ujarnya.