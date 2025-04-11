Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |19:06 WIB
Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK
Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK
A
A
A

Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik setelah membocorkan perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Bahkan, perselingkuhan tersebut membuahkan seorang anak.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2025), Lisa buka-bukaan mengenai awal mula mengenal RK. Didampingi tim kuasa hukumnya, wanita yang berprofesi sebagai mode itu mengaku kenal dengan RK lewat perantara seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA.

Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK
Lisa Mariana Buka-Bukaan, Begini Awal Mula Kenal dan Dekat dengan RK

"Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram (tahun) 2021," kata Lisa dalam konferensi pers tersebut.

Usai berkenalan melalui tukar pesan di media sosial, Lisa mengaku diundang oleh RK ke Palembang, Sumatera Barat. Itu menjadi awal mula pertemuan Lisa dengan RK.

"Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
