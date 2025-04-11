Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Alasan Lisa Mariana Baru Ungkap ke Publik, Biaya Anak Dihentikan hingga Ancaman

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |18:03 WIB
Ini Alasan Lisa Mariana Baru Ungkap ke Publik, Biaya Anak Dihentikan hingga Ancaman
Ini Alasan Lisa Mariana Baru Ungkap ke Publik, Biaya Anak Dihentikan hingga Ancaman
A
A
A

Lisa Mariana mengungkapkan alasan dirinya baru memgumbar ke publik anak hasil perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil (RK). Ini dikarenakan biaya untuk anak tersebut dihentikan dan sudah tidak ada komunikasi selama delapan bulan hingga ancaman.

Lisa menjelaskan serangkaian peristiwa yang ia alami, termasuk dugaan tekanan, intervensi, hingga ancaman yang dirasakan setelah mengungkapkan jika dirinya hamil. Bahkan, pihak RK sempat datang ke rumah untuk mengajak melakukan pemeriksaan USG. 

"Pengecekan USG, timnya RK datang ke rumah saya, dia minta itu di rumah sakit yang dia tentukan, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandera. Lalu dia kekeuh maunya di rumah sakit yang dia tentukan, egh enggak mau. Saya bilang, rumah saya di sini, kenapa harus jauh di Kelapa Gading. Takut saya. Takut direkayasa," kata Lisa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Lisa merasa dalam proses USG itu terdapat kejanggalan terkait penghitungan usia kehamilan. Bahkan, pihak RK meminta Lisa untuk menandatangani surat yang isinya bahkan belum sempat dibaca.

"Di USG, berlanjut memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan hitungan minggunya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini marah dan memaksa saya untuk memandatangani surat yang belum saya baca isinya. Dan itu enggak ada di saya, ada di pihak mereka yang punya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
