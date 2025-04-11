3 Tips First Date Biar Lancar dan Gak Canggung

Kencan pertama atau first date sering kali jadi momen yang mendebarkan dan perlu persiapan. Anda akan menemui seseorang yang disukai dan siap mengenalnya lebih jauh.

Namun, momen first date juga menjadi penentu apakah Anda dan si dia akan melangkah ke jenjang berikutnya. Untuk itu, penting menciptakan momen kencan pertama yang nyaman dan anti canggung.

Penasaran, seperti apa tips first date bareng si dia agar berjalan lancar dan gak canggung? Yuk simak informasinya dirangkum Jumat (11/4/2025).



1. Buat Kencan yang Simpel

Tips pertama ialah membuat kencan dengan simpel dan sederhana. Jangan membuat kencan yang rumit dengan mengatur makan malam romantis yang sempurna, atau merencanakan perjalanan yang panjang.

Sebaliknya, buatlah segalanya tetap singkat dan sederhana. Anda bisa mengajak si dia pergi ke coffee shop terdekat atau restoran yang nyaman. Suasana yang nyaman dan sederhana ini bisa membuat obrolan Anda saat kencan jadi lebih nyaman.



2. Rileks