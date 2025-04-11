Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Tips First Date Biar Lancar dan Gak Canggung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |17:27 WIB
3 Tips First Date Biar Lancar dan Gak Canggung
3 Tips First Date Biar Lancar dan Gak Canggung, (Foto: Freepik)
A
A
A

Kencan pertama atau first date sering kali jadi momen yang mendebarkan dan perlu persiapan. Anda akan menemui seseorang yang disukai dan siap mengenalnya lebih jauh.

Namun, momen first date juga menjadi penentu apakah Anda dan si dia akan melangkah ke jenjang berikutnya. Untuk itu, penting menciptakan momen kencan pertama yang nyaman dan anti canggung.

Penasaran, seperti apa tips first date bareng si dia agar berjalan lancar dan gak canggung? Yuk simak informasinya dirangkum Jumat (11/4/2025).


1. Buat Kencan yang Simpel

Tips pertama ialah membuat kencan dengan simpel dan sederhana. Jangan membuat kencan yang rumit dengan mengatur makan malam romantis yang sempurna, atau merencanakan perjalanan yang panjang.

Sebaliknya, buatlah segalanya tetap singkat dan sederhana. Anda bisa mengajak si dia pergi ke coffee shop terdekat atau restoran yang nyaman. Suasana yang nyaman dan sederhana ini bisa membuat obrolan Anda saat kencan jadi lebih nyaman.


2. Rileks

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/01/612/2698706/sederet-tips-hadapi-kencan-pertama-bagi-pria-jangan-bikin-gebetan-jadi-ilfil-YGj1BQ9KnZ.jpg
Sederet Tips Hadapi Kencan Pertama bagi Pria, Jangan Bikin Gebetan Jadi Ilfil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/13/612/2326667/8-hal-menarik-dari-wanita-yang-bikin-pria-ingin-ajak-kencan-glxC3klkEA.jpg
8 Hal Menarik dari Wanita yang Bikin Pria Ingin Ajak Kencan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/12/612/2276592/5-tanda-kencan-pertama-berjalan-baik-lagi-pdkt-wajib-baca-9IqAA3Q323.jpg
5 Tanda Kencan Pertama Berjalan Baik, Lagi PDKT Wajib Baca!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/30/196/2207546/6-pertanyaan-yang-bikin-kencan-pertamamu-sukses-ElKhMI8GKK.jpg
6 Pertanyaan yang Bikin Kencan Pertamamu Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/04/196/2178296/jangan-bertanya-3-hal-ini-saat-kencan-pertama-7JPvlf1tIY.jpg
Jangan Bertanya 3 Hal Ini saat Kencan Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/11/196/1989614/biar-enggak-ilfeel-lakukan-5-tips-ini-biar-kencan-pertama-sukses-9Go0hVPKQ3.jpg
Biar Enggak Ilfeel, Lakukan 5 Tips Ini biar Kencan Pertama Sukses!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement