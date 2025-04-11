3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Terawat

Kulit yang sehat dan cantik merupakan idaman semua orang baik pria maupun wanita. Sejumlah perawatan dilakukan untuk mendapatkan kulit yang sehat dan juga mulus tanpa jerawat.

Tak hanya perawatan dari luar, kesehatan kulit juga bisa terpancar dari makanan dan minuman yang Anda konsumsi. Untuk itu, penting menjaga pola hidup termasuk asupan agar kulit cantik idaman Anda bisa terpenuhi.

Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan ialah mengonsumsi minuman-minuman sehat dan alami yang akan berdampak baik untuk kesehatan kulit. Beberapa minuman ini juga mudah didapat dan aman dikonsumsi agar kulit Anda bisa lebih sehat dan cantik.

Melansir WebMD, Elizabeth Damstetter, MD, dokter kulit di Rush University Medical Center di Chicago itu mengungkap bahwa mengonsumsi air yang cukup bisa berdampak pada kesehatan kulit.

“Anda membutuhkan air untuk tetap sehat, dan jika Anda sehat, kulit Anda mungkin tidak tampak seperti saat Anda masih muda, tetapi akan tampak cukup bagus,” ucapnya.

Penasaran, ada minuman apa saja? Yuk simak informasinya melansir Dermatology Medical Group.



1. Susu Oat

Susu oat saat ini sedang digemari sebagai alternatif susu yang bebas laktosa dan ramah lingkungan. Namun, susu oat juga baik untuk kulit Anda.

Oat memiliki sifat menenangkan dan menyejukkan alami. Oat juga bersifat antiradang dan kaya akan seng, yang dapat membantu mengatasi jerawat dengan membunuh bakteri penyebab jerawat.