5 Potret Titiek Puspa dari Masa ke Masa, Tetap Cantik dan Awet Muda

Sosok Titiek Puspa akan selalu dikenang pada penikmat seni Indonesia. Meski telah meninggal dunia pada Kamis, 10 April 2025, wanita 87 tahun ini selalu memginspirasi masyarakat.

Salah satunya yang tak akan dilupakan dari Titiek Puspa ialah pesona kecantikannya yang selalu tampil cantik dan awet muda. Titiek Puspa salalu tampil memukau dan elegan dari masa ke masa.

Di usia yang ke 87 tahun pun, pelantun Kupu-Kupu Malam ini tetap terlihat anggun dan memukau.

Penasaran, seperti apa potret cantik Titiek Puspa dari masa ke masa? Yuk intip kenangan potret Titiek Puspa yang dirangkum dari Instagram @titiekpuspa_official, Jumat (11/4/2025).

1. Cantik dan Fashionable

Sosok Titiek Puspa selalu tampil elegan dan on di setiap kesempatan. Sejak puluhan tahun silam, wanita bernama asli Sudarwati ini juga selalu fashionable.

Seperti potret Titiek Puspa saat tampil elegan dengan dress fuschia dengan kalung ekstra panjang dengan manik-manik putih. Titiek Puspa berpose cantik dengan gaya rambutnya yang elegan dan ikonik.



2. Elegan di Atas Panggung

Titiek Puspa tak pernah setengah-setengah di atas panggung. Terbukti dari potret dirinya di tahun 1973 yang sudah tampil anggun dan elegan.

Titiek Puspa mengenakan gaun hitam panjang dengan corak bernuana putih. Penampilannya juga lengkap dengan asesoris dan gaya rambutnya yang menjadi ciri khas.



3. Gaya Retro Titiek Puspa

Titiek Puspa sudah berkarier di dunia hiburan selama 67 tahun. Salah satunya terlihat dari pose retro nan elegan dirinya untuk karnya bertajuk, Taruna Djatuh Tjinta yang dirilis pada tahun 1968.

Titiek Puspa begitu cantik elegan dengan one set blazer hijau yanh dipadukan dengan turtle neck. Titiek Puspa begitu cantik dengan gaya rambutnya yang simple, namun tetap ikonik.

Tak heran, potret jadul Titiek Puspa ini bikin netizen terpana, melihat kecantikan Eyang Titiek yang terpancar sejak dulu.