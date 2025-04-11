5 Inspirasi Outfit Elegan ala Citra Kirana dan Keluarga untuk Silaturahmi

Citra Kirana merupakan seorang aktris yang dikenal tidak hanya lewat perannya di dunia hiburan, tetapi juga gaya busananya yang anggun dan elegan. Ia sering membagikan momen kebersamaan dengan keluarga kecilnya, termasuk dalam balutan outfit yang selalu terlihat serasi dan menarik perhatian.

Banyak yang menyebut bahwa setiap tampilan mereka memiliki nuansa khas silaturahmi yakni rapi, elegan, dan tetap nyaman untuk dikenakan seharian. Jika kamu sedang mencari inspirasi outfit untuk Lebaran, berikut beberapa inspirasi outfit Lebaran dari Citra Kirana dan keluarga yang bisa kamu tiru untuk tampil stylish saat Hari Raya:

1. Elegan dan Serasi dengan Nuansa Abu-Abu

Citra Kirana dan keluarganya tampil elegan dengan busana bernuansa abu-abu yang lembut. Mereka mengenakan outfit seragam bermotif etnik yang memberikan kesan anggun dan harmonis.

Citra memilih dress panjang dengan desain flowy yang nyaman, dipadukan dengan hijab senada yang menambah kesan syar’i namun tetap modis. Sementara itu, Rezky Adhitya mengenakan baju koko berlengan panjang dengan motif yang sama, dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu loafers abu, menciptakan tampilan formal tetapi tetap santai.

Sang anak juga tampil serasi dengan kemeja koko dengan lengan pendek bermotif senada, dipadukan dengan celana dan sendal berwarna senada. Warna netral dan desain yang simpel tetapi tetep elegan menjadikan tampilan ini nyaman dikenakan seharian, baik saat bersilaturahmi maupun berfoto bersama keluarga.



2. Tampilan Monokrom yang Elegan

Jika kamu ingin tampil elegan dengan outfit berwarna hitam dan abu-abu saat Lebaran, inspirasi dari Citra Kirana bisa jadi pilihan. Ia memadukan dress panjang bermotif etnik dalam nuansa hitam dan abu dengan hijab krem, menciptakan tampilan tetap seimbang dan tidak terlalu gelap.

Untuk pria, pilihan kemeja hitam seperti yang dikenakan Rezky Adhitya bisa menjadi opsi yang simpel tapi tetap formal. Ia memadukannya dengan celana putih untuk memberikan kontras yang segar, serta loafers senada yang membuat tampilan makin stylish. Jika ingin tampil kompak sebagai keluarga, anak-anak juga bisa mengenakan kemeja hitam yang serasi dengan ayahnya, seperti yang dipakai putra mereka.

Kombinasi warna monokrom ini cocok untuk kamu yang ingin tampil klasik dan berkelas saat Lebaran, tanpa harus terlihat terlalu mencolok.