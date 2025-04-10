Rekomendasi Olahraga Ringan Turunkan Berat Badan Setelah Lebaran

Menikmati makanan khas Lebaran memang menyenangkan, tetapi sering kali membuat berat badan naik tanpa disadari, apalagi jika kita jarang berolahraga.

Maka tidak heran, setelah Lebaran banyak orang mulai mencari cara untuk menurunkan berat badan. Salah satu cara paling efektif adalah rutin berolahraga.

Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat, olahraga ringan pun jika dilakukan secara rutin tetap dapat membantu menurunkan dan menjaga berat badan.

Namun, perlu diingat bahwa olahraga saja tidak cukup, kita juga perlu menjaga pola makan, karena kombinasi pola makan sehat dan olahraga yang konsisten akan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Berikut beberapa rekomendasi olahraga ringan yang bisa kamu coba di sela-sela kesibukan:

1. Jogging

Jogging atau lari santai bisa menjadi pilihan olahraga ringan yang efektif untuk membakar kalori. Kamu bisa melakukannya di pagi, sore, atau malam hari, sesuai waktu luang kamu. Namun, jogging perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh, terutama bagi penderita obesitas, radang sendi lutut, atau penyakit tertentu.

2. Yoga

Selain membantu membakar lemak, yoga juga bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Beberapa manfaat yoga di antaranya menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, meredakan stres, mengurangi kecemasan, hingga meningkatkan kualitas tidur.

3. Lompat Tali

Lompat tali termasuk olahraga sederhana namun sangat efektif. Cukup dilakukan di rumah atau di area kecil, lompat tali bisa membakar hingga 400 kalori dalam waktu 30 menit, namun tergantung intensitasnya.