5 Zodiak yang Suka Bepergian ke Alam

Zodiak ini memilih untuk suka bepergian ke alam untuk menikmati hidup. Pemilik zodiak ini memiliki alasan tersendiri untuk pergi ke alam.

Berikut 5 zodiak yang suka bepergian ke alam dilansir dari times India, Jumat (11/4/2025):

1. Cancer

Zodiak ini memiliki ikatan yang kuat dengan alam. Mereka merasa hidup dan tenang ketika dikelilingi oleh alam. Ketika berada di luar ruangan, Cancer bisa mengeluarkan sisi kreatif mereka dengan bebas. Alam juga memberikan mereka ruang untuk berpikir jernih dan merumuskan ide-ide luar biasa yang terkadang sulit ditemukan di tengah rutinitas sehari-hari.



2. Capricorn

Capricorn adalah tipe orang yang suka menjauhi kemewahan, terutama saat berpetualang di alam. Mereka lebih memilih hidup sederhana saat berkemah atau mendaki gunung. Capricorn merasa terhubung dengan alam ketika mereka tidur di bawah bintang atau mendirikan tenda di tengah hutan. Mereka benar-benar menikmati keindahan alam dan meresapi getaran alam secara langsung, tanpa gangguan dunia modern.



3. Aquarius

Aquarius sangat suka menjelajah alam liar dan tidak pernah merasa puas hanya dengan bertanya-tanya tentang keindahan dunia luar. Mereka lebih memilih untuk langsung merasakannya sendiri. Sifat mandiri mereka mendorong mereka untuk menjelajahi tempat-tempat yang jarang dijangkau dan menyatu dengan alam. Selain itu, Aquarius juga sangat peduli dengan pelestarian lingkungan.



4. Scorpio

Scorpio cenderung mencari ketenangan batin saat menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Mereka sering memilih alam sebagai tempat untuk mereset pikiran dan menenangkan diri. Alam, dengan kedamaian dan keheningannya, memberikan Scorpio kesempatan untuk beristirahat dari tekanan hidup. Tak jarang, Scorpio menikmati trekking atau sekadar berjalan-jalan di pantai untuk mendapatkan ketenangan yang mereka butuhkan.



5. Sagitarius

Zodiak ini dikenal dengan jiwa petualang yang besar. Sagitarius tidak hanya ingin menjelajah tempat-tempat baru, tetapi mereka juga ingin merasakan kebebasan sejati dengan menghabiskan waktu di alam. Mereka suka bepergian ke berbagai belahan dunia untuk melihat keajaiban alam yang berbeda, dari pegunungan tinggi hingga pantai yang tenang.

(Kemas Irawan Nurrachman)