Bukan Ridwan Kamil, Ini Sosok Ayah dari Anak Kedua Lisa Mariana

Bukan Ridwan Kamil, Ini Sosok Ayah dari Anak Kedua Lisa Mariana

Nama Lisa Mariana terus menjadi sorotan. Baru-baru ini, model dewasa ini mengungkapkan bahwa dirinya telah melahirkan anak kedua.

Sebelumnya, Lisa mengklaim memiliki anak dari hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan menuntut pengakuan serta tanggung jawab darinya.

Lantas, siapa sebenarnya sosok dari ayah anak kedua yang dilahirkan Lina Mariana tersebut? Berikut ulasannya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Jumat (11/4/2025).

Sejauh ini, identitas ayah dari anak kedua Lisa Mariana tersebut belum diketahui secara publik.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat membantah tuduhan dan menyatakan bahwa klaim Lisa yang mengaku memiliki anak dari hubungannya tidaklah benar.

Berdasarkan jejak digital, pada September 2022 beredar foto pernikahan yang diduga menampilkan Lisa bersama suaminya dalam balutan busana adat Sunda.

Dalam beberapa unggahan di media sosial, terlihat pria bertato yang diduga adalah suaminya tengah berinteraksi dengan anak mereka.

Meski demikian, Lisa Mariana memilih untuk tidak melibatkan suaminya dalam permasalahan yang sedang dihadapinya terkait klaim hubungan dengan Ridwan Kamil, dan berencana mengadakan konferensi pers seorang diri dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, isu perselingkuhan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil pertama kali mencuat ke publik berdasarkan klaim dari Lisa Mariana.

Menurut pengakuan Lisa Mariana, perkenalan mereka terjadi pada Mei 2021. Pertemuan kemudian berlanjut di Hotel wilayah Palembang, Sumatera Selatan, pada Juni 2021.