Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |18:11 WIB
5 Potret Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati
5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati, (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar duka datang dari penyanyi legendaris Tanah Air, Titiek Puspa. Sang legenda meninggal dunia di usia 87 tahun usai dirawat di ICU karena pendarahan otak pada Kamis (10/4/2025).

Kepergian Titiek Puspa tentu meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga, sahabat hingga penggemar. 

Selain banyak yang mengenang perjalanan hidup dan karirnya, tak sedikit yang turut menyoroti potret masa muda Titiek Puspa karena kecantikannya yang menawan. 
 Berikut beberapa potret cantik Titiek Puspa selama masa muda, dirangkum Okezone dari Instagram @titiekpuspa_official, Kamis (10/4/2025).

1. Disebut mirip Isyana Sarasvati

5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati
5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati

Ini adalah salah satu potret masa muda Titiek Puspa yang pernah viral. Pasalnya, dalam potret berikut, ia disebut sangat mirip dengan penyanyi Isyana Sarasvati. 

Potret tersebut diketahui diambil dari cover album ‘Taruna Djatuh Tjinta’. Tampak pelantun lagu ‘Marilah Kemari’ tersebut mengenakan setelan atasan dan celana berwarna teal, serta dalaman turtle neck warna jingga.


2. Jadi model cover majalah era 1970-an

5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati
5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati

Dalam potret ini, Titiek Puspa menjadi model cover majalah Violeta yang populer pada era 1970-an. Majalah tersebut memang sering menampilkan figur publik terkenal pada sampulnya. 


3. Potret lawas duduk di Vespa

5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati
5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati

Potret lawas berikut ini menampilkan Titiek Puspa duduk di atas Vespa, yang menunjukkan pesonanya di masa muda. Foto ini menjadi bukti perjalanan karier dan gaya hidupnya pada masa itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/612/3129993/5_potret_titiek_puspa_dari_masa_ke_masa_tetap_cantik_dan_awet_muda-zvQI_large.jpg
5 Potret Titiek Puspa dari Masa ke Masa, Tetap Cantik dan Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/612/3129942/karangan_bunga_dari_prabowo_jokowi_megawati_hiasi_rumah_duka_titiek_puspa_di_pancoran_jaksel-YzPo_large.jpg
Karangan Bunga Prabowo, Jokowi, Megawati Hiasi Rumah Duka Titiek Puspa di Pancoran Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129762/7_kronologi_titiek_puspa_dilarikan_ke_rumah_sakit_karena_pendarahan_otak_berawal_dari_pingsan_saat_syuting-l6dn_large.jpg
7 Kronologi Titiek Puspa Dilarikan ke Rumah Sakit karena Pendarahan Otak, Berawal Pingsan Saat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129749/riwayat_penyakit_titiek_puspa_sempat_gunakan_alat_pacu_jantung-z4bx_large.jpg
Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Sempat Gunakan Alat Pacu Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129743/titiek_puspa-yH7p_large.jpg
Titiek Puspa Meninggal di Usia 87 Tahun, Begini 6 Fakta Menarik Perjalanan Hidup dan Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129742/5_potret_titiek_puspa_antusias_merayakan_ultah_ke_87_sebelum_masuk_icu_terharu_dapat_hadiah_istimewa_ini-SUqy_large.jpg
5 Potret Titiek Puspa Antusias Merayakan Ultah ke-87 Sebelum Masuk ICU, Terharu Dapat Hadiah Istimewa Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement