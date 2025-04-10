5 Potret Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati

5 Potret Lawas Titiek Puspa di Masa Muda, Jadi Cover Majalah hingga Disebut Mirip Isyana Sarasvati, (Foto: Instagram)

Kabar duka datang dari penyanyi legendaris Tanah Air, Titiek Puspa. Sang legenda meninggal dunia di usia 87 tahun usai dirawat di ICU karena pendarahan otak pada Kamis (10/4/2025).

Kepergian Titiek Puspa tentu meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga, sahabat hingga penggemar.

Selain banyak yang mengenang perjalanan hidup dan karirnya, tak sedikit yang turut menyoroti potret masa muda Titiek Puspa karena kecantikannya yang menawan.

Berikut beberapa potret cantik Titiek Puspa selama masa muda, dirangkum Okezone dari Instagram @titiekpuspa_official, Kamis (10/4/2025).

1. Disebut mirip Isyana Sarasvati

Ini adalah salah satu potret masa muda Titiek Puspa yang pernah viral. Pasalnya, dalam potret berikut, ia disebut sangat mirip dengan penyanyi Isyana Sarasvati.

Potret tersebut diketahui diambil dari cover album ‘Taruna Djatuh Tjinta’. Tampak pelantun lagu ‘Marilah Kemari’ tersebut mengenakan setelan atasan dan celana berwarna teal, serta dalaman turtle neck warna jingga.



2. Jadi model cover majalah era 1970-an

Dalam potret ini, Titiek Puspa menjadi model cover majalah Violeta yang populer pada era 1970-an. Majalah tersebut memang sering menampilkan figur publik terkenal pada sampulnya.



3. Potret lawas duduk di Vespa

Potret lawas berikut ini menampilkan Titiek Puspa duduk di atas Vespa, yang menunjukkan pesonanya di masa muda. Foto ini menjadi bukti perjalanan karier dan gaya hidupnya pada masa itu.