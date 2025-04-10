Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Sempat Gunakan Alat Pacu Jantung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |17:53 WIB
Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Sempat Gunakan Alat Pacu Jantung
Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Sempat Gunakan Alat Pacu Jantung
Penyanyi legendaris Indonesia, Titiek Puspa, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RS Medistra sejak 27 Maret 2025. Eyang Titiek meninggal sekira pukul 16.25 WIB.

Sebelum meninggal dunia, Titiek Puspa sempat mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Pecahnya pembuluh darah tersebut diduga akibat kelelahan.

Lantas, penyakit apa yang sebenarnya sedang diderita Titiek Puspa? Dan apa saja riwayat penyakit beliau? Berikut ulasannya dirangkum Okezone, Kamis (10/4/2025).

1. Kanker Serviks

Pada usia 73 tahun, sekira akhir 2009, Titiek Puspa didiagnosis menderita kanker serviks stadium 3. 

Ia menjalani pengobatan, termasuk kemoterapi di Singapura dan secara rutin melakukan meditasi sebagai bagian dari proses penyembuhan. Setelah beberapa bulan, ia dinyatakan sembuh dari kanker tersebut.


2. Penggunaan Alat Pacu Jantung

Selain berjuang melawan kanker, Titiek Puspa juga diketahui memiliki alat pacu jantung sejak beberapa tahun lalu untuk membantu mengatasi masalah jantung yang dialaminya.


3. Pecah Pembuluh Darah

Titiek Puspa mengalami penurunan kondisi kesehatan dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Maret 2025 akibat pecah pembuluh darah. Beliau menjalani operasi dan  dirawat di ruang perawatan intensif (ICU). ​

 

