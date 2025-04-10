Titiek Puspa Meninggal di Usia 87 Tahun, Begini 6 Fakta Menarik Perjalanan Hidup dan Kariernya

Titiek Puspa meninggal di usia 87 tahun, begini enam fakta menarik perjalanan hidup dan kariernya. (Foto: Instagram)

KABAR duka datang dari penyanyi legendaris Titiek Puspa. Sang legenda meninggal dunia usai mengalami pendarahan otak bagian kiri pada pukul 16.25 WIB di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selelatan, Kamis (10/4/2024).

Kabar ini dikonfirmasi oleh Mia selaku manajernya melalui sambungan telepon. Mia mengatakan, Titiek Puspa berpulang pukul 16.25 WIB di usianya ke-87 tahun.

Mia mengatakan, hingga kini jenazah Titiek Puspa masih berada di rumah sakit sebelum disemayamkan di rumah duka.

Berikut perjalanan karier Titiek Puspa, seorang legenda hidup di dunia musik dan hiburan Indonesia, dirangkum Okezone.com dari berbagai sumber, Kamis (10/4/2025).

1. Awal Karier

Titiek Puspa lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937 di Tanjung, Kalimantan Selatan. Bakat seninya sudah terlihat sejak kecil, namun keluarganya sempat menentang keinginannya untuk menjadi penyanyi.

Namun, semangatnya tak padam. Dia kemudian mengikuti lomba Bintang Radio di Semarang dan keluar sebagai juara, yang menjadi awal dari kiprah panjangnya di dunia hiburan.

2. Karier Musik

Setelah kemenangannya, Titiek Puspa direkrut menjadi penyanyi tetap di Orkes Simfoni Jakarta yang dipimpin oleh Sjaiful Bachri. Dari situ, kariernya melesat. Dia dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga penulis lagu produktif. Karya-karyanya sering kali menyuarakan hal-hal yang mendalam dan menyentuh, baik tentang cinta, sosial, maupun kehidupan manusia secara umum.

Beberapa lagu terkenalnya antara lain:

* "Kupu-Kupu Malam" – menggambarkan realitas kehidupan pekerja seks dengan jujur dan puitis.

* "Bing" – lagu penuh haru untuk sahabatnya, Bing Slamet.

* "Doa Seorang Ibu" – lagu dengan emosi keibuan yang kuat.

Albumnya seperti Kisah Hidup (1963), Bing (1973), dan Kupu-Kupu Malam (1977) menegaskan statusnya sebagai ikon musik Indonesia.

3. Dunia akting dan televisi

Titiek Puspa tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu legendaris, tetapi juga memiliki karier yang kuat di dunia akting dan televisi Indonesia.

Titiek menjajal dunia akting, membintangi sejumlah film dan sinetron yang populer pada zamannya. Dia juga kerap tampil di televisi sebagai pembawa acara, juri kompetisi, dan tamu kehormatan.

Titiek Puspa mulai aktif di dunia perfilman sejak era 1960-an hingga 1980-an. Dia sering dipercaya membintangi peran-peran penting karena pembawaannya yang kharismatik dan kemampuannya berakting secara natural.