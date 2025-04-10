Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Titiek Puspa Antusias Merayakan Ultah ke-87 Sebelum Masuk ICU, Terharu Dapat Hadiah Istimewa Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |17:35 WIB
Musisi legenda Titiek Puspa meniggal dunia usai menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Medistra hari ini. Sang maestro kini diketahui masih menjalani perawatan intensif di ICU, usai dilarikan ke rumah sakit pada 27 Maret 2025 akibat pecah pembuluh darah. 

Sebelum masuk rumah sakit, Titiek Puspa masih sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-87, tepatnya pada 1 November 2024. 

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @musicaklasik, Kamis (10/4/2025).

1. Cantik dengan outfit berwarna biru cerah

Di momen bahagianya itu, Titiek Puspa tampak tampil cantik dalam balutan setelan outfit warna biru cerah. Rambutnya juga tampak tertata rapi dengan potongan gaya rambut bondol. 


2. Kejutan spesial dari sahabat hingga keluarga

Di momen pertambahan usianya itu, Titiek Puspa mendapatkan kejutan manis dan spesial dari sahabat hingga keluarga besar tercinta. 

Ia tampak dituntun menuju ruang keluarga dan disambut hangat oleh keluarganya yang telah berkumpul untuk memberi kejutan. 


3. Dirayakan dengan tumpengan

Perayaan ultah Titiek Puspa yang ke-87 tersebut ditandai dengan tradisi tumpengan sebagai ungkapan syukur atas usianya yang baru. ​Meskipun usianya telah mencapai 87 tahun, Titiek Puspa tetap menunjukkan energi dan semangat yang luar biasa. 

 

