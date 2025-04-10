Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Manfaat Frugal Living Bagi Kesehatan, Bukan Cuma Soal Hemat Uang!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |15:36 WIB
6 Manfaat Frugal Living Bagi Kesehatan, Bukan Cuma Soal Hemat Uang!
6 Manfaat Frugal Living Bagi Kesehatan, Bukan Cuma Soal Hemat Uang! (Foto: Freepik)
Frugal living kini jadi tren gaya hidup karena bukan cuma soal hemat uang, tapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental.

Frugal living adalah gaya hidup hemat yang fokus pada pengeluaran secara bijak, menghindari pemborosan, dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ini bukan soal pelit, tapi soal hidup lebih sadar dan efisien.

Nah, berikut sederet manfaat frugal living bagi kesehatan, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (10/4/2025).

1. Menurunkan Tingkat Stres

Dengan mengatur keuangan secara bijak, kamu terhindar dari utang dan tekanan finansial. Ini berdampak langsung pada penurunan hormon stres (kortisol), yang berpengaruh pada kesehatan jantung, pencernaan, dan tidur.

2.Mendorong Pola Makan Sehat

Frugal living mendorong seseorang jadi memiliki pola makan yang lebih sehat, misalnya :
* Masak sendiri di rumah: lebih sehat, lebih terkontrol nutrisinya.
* Belanja bijak: lebih banyak sayur, buah, dan bahan pokok dibanding makanan instan mahal.

3. Membantu Menjaga Berat Badan Ideal

Dengan hidup hemat, kamu cenderung menghindari jajan berlebihan atau konsumsi kalori tinggi dari makanan cepat saji, membantu mengatur pola makan dan menjaga berat badan.

 

