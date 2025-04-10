5 Potret Aksi Kemanusiaan Azizah Salsha di Papua Curi Perhatian, Penampilannya Sederhana

AZIZAH Salsha atau akrab disapa Zize kembali menjadi perbicangan hangat. Bukan lagi soal kehidupan rumah tangganya bersama pesepakbola Pratama Arhan, tapi keterlibatannya dalam kegiatan sosial di Papua.

Kehadirannya di sana pun menuai pujian karena keakrabannya bersama anak-anak dan warga setempat yang begitu hangat. Zize meninggalkan kehidupan glamornya dengan terbang ke Pegunungan Jayawijaya di Papua.

Berikut potret kebersamaan Zize dengan anak-anak di Papua, dikutip Okezone.com dari TikTok pribadinya, Kamis (10/4/2025).

1. Membaur bersama anak-anak

Tak butuh waktu lama, Zize langsung akrab dengan anak-anak di Papua yang tampak semringah saat menyambut kedatangannya beserta relawan lainnya. Mereka tampak berbincang hangat dengan Zize yang selalu melempar senyum dengan begitu ramah. Zize juga tampak nyaman saat menaiki mobil bak terbuka bersama rombongan anak-anak.

2. Tampil sederhana

Potret aksi kemanusiaan Azizah Salsha di Papua curi perhatian. (Foto: TikTok)

Penampilan Zize yang begitu sederhana dengan baju hitam dan rompi turut menuai pujian. Wajah cantiknya yang tampak natural menjadi perbincangan, terlebih saat memakai topi adat dari Papua yang membuat kecantikannya semakin terpancar. Zize juga menawan ketika tampil dengan bandana dan rambut yang dikuncir.

3. Main bola

Potret aksi kemanusiaan Azizah Salsha di Papua curi perhatian. (Foto: TikTok)

Sebagai istri pesepak bola dan hobi berolahraga, Zize menunjukkan kemampuannya saat bermain bola dengan anak-anak. Dia tampak kegirangan saat berlari mengejar bola. Zize pun tertawa ketika dirinya tersandung karena ada pemain lawan yang menjegalnya.

Zize juga tak lupa melakukan aksi lemparan ke dalam yang menjadi andalan suaminya dan selalu menjadi sorotan. Dia tampak melepaskan sepatunya dan terus berlari mengejar bola tanpa alas kaki.