Perdana muncul di publik, ini empat potret Lisa Mariana dulu versus sekarang. (Foto: Instagram)

BELAKANGAN ini, media sosial dihebohkan dengan isu dugaan perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan model majalah dewasa, Lisa Mariana.

Lisa mengklaim memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil dan mengungkapkan bahwa mereka berkomunikasi melalui aplikasi Telegram.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar Butar, membantah keras klaim tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kliennya dengan Lisa Mariana. Mereka berencana menempuh jalur hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. ​

Di sisi lain, Lisa Mariana mengaku memiliki bukti kuat yang mendukung klaimnya. Hingga kini, belum ada verifikasi independen terhadap bukti-bukti tersebut. ​

Isu ini lantas terus bergulir dan memanas. Tak sedikit dari kalangan netizen yang justru penasaran dengan sosok Lisa Mariana.

Banyak yang mengulik masa lalunya termasuk perbandingan penampilannya yang dulu dengan yang sekarang.

Berikut beberapa potret penampilan Lisa Mariana dulu VS sekarang, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (10/4/2025).

1. Lebih berisi

Lisa Mariana, seorang model yang belakangan menjadi sorotan publik, mengalami perubahan penampilan yang cukup signifikan dari masa ke masa.

Dulu, Lisa dikenal dengan tubuh ramping dan penampilan yang menarik perhatian, sering membagikan foto-foto yang menampilkan pesonanya sebagai seorang model. ​

Namun, setelah melahirkan anak keduanya, Lisa mengalami perubahan bentuk tubuh yang lebih berisi.



2. Akui overweight usai melahirkan

Perdana Muncul di Publik, Ini 4 Potret Lisa Mariana Dulu VS Sekarang

Ia mengakui bahwa kenaikan berat badannya disebabkan oleh proses pasca-melahirkan. Dalam sebuah unggahan, Lisa menanggapi komentar netizen dengan mengatakan, "Pada sibuk Mom Shamming deh. Emang lagi overweight sayang. Kan abis melahirkan anak kedua. Hehe." ​