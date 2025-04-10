Tingkah Lucu Pasien Mengigau Jadi Artis Terkenal Pasca-Operasi: Masak Gak Kenal Saya

Bukannya tertidur lemah, seorang pasien yang baru saja selesai operasi ini malah mengigau menjadi seorang artis besar. Mulai dari ruang operasi hingga sampai ke ruangan rawatnya, ia terus mengigau tanpa henti. Hal lucu ini pun direkam dan diunggah oleh sang adik di media sosial kemudian viral.

Tingkah lucu pasien itu diunggah akun Tiktok @dewyindii, dikutip Rabu (9/3/2025). Sambil terbaring di atas ranjang pasien, wanita ini terus saja mengigau menjadi seorang artis besar karena pengaruh obat bius setelah operasi.

Setelah operasi, wanita yang terbaring dengan ditutupi selimut bercorak macan tersebut terus bernyanyi, mulai dari lagu “Jangan Rubah Takdirku” dari Andmesh Kamaleng hingga “Buaya Buntung” dari Inul Daratista.

Perjalanan mulai dari ruangan operasi hingga sampai ke kamarnya dipenuhi ocehan tanpa henti. Suaranya cukup keras layaknya artis yang sedang konser.

“Saya artis terkenal masa ga kenal saya, nggak mungkin, nggak mungkin,” ujarnya tanpa sadar sambil terbaring di atas ranjang pasien setelah operasi.