Potret Menyentuh Anak-Anak Panti Asuhan saat Antre Kue, Sabar dan Penuh Adab

Panti asuhan bukan sekadar tempat berlindung bagi anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi mereka yang masih berjuang mencari arti keluarga, kasih sayang, dan masa depan.

Di balik keterbatasan yang mereka hadapi, anak-anak panti asuhan sering kali memperlihatkan nilai-nilai kehidupan yang jarang ditemukan di luar sana seperti kesabaran, kesopanan, dan rasa syukur yang tulus.

Gambaran ini tampak jelas dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @panti_asuhan_berkat_risma. Dalam video tersebut, terekam momen yang sederhana namun menyentuh hati.

Sekelompok anak-anak panti asuhan duduk rapi sambil mengantre, menanti dengan sabar giliran mereka untuk menerima sepotong kue kering dan segelas minuman. Wajah-wajah kecil itu tampak ceria, penuh harapan, meski hanya untuk hal yang begitu sederhana bagi sebagian orang.

Tidak ada keributan, tidak ada dorong-dorongan. Anak-anak itu menunjukkan sikap saling menghargai, duduk tertib tanpa saling berebut. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dari hal besar, melainkan dari sikap menghargai setiap pemberian dengan hati yang bersyukur.

Panti asuhan yang terletak di Sumatera Utara ini diketahui menampung sekitar 20 anak dengan rentang usia 2 hingga 13 tahun. Dalam kesehariannya, mereka hidup dengan sederhana, namun penuh kedisiplinan dan nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh para pengasuhnya.

Respons dari warganet pun membanjiri kolom komentar, menunjukkan betapa kuatnya dampak emosional dari video tersebut. Banyak yang merasa tersentuh, terharu, dan bahkan mendoakan masa depan anak-anak tersebut.

“Anak yang cewek nampak sopan banget, ya Tuhan... Sehat-sehat ya adik-adik, jadi anak yang pintar dan sukses kelak yaa,” tulis akun @apk*** dengan penuh kasih.

“Ya Allah sehatkan mereka semoga ketika dewasa mereka punya kehidupan yang lebih baik,” tambah @iam***.