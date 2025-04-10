Viral Pertengkaran Kakak Beradik Akibat Sulit Ekonomi, Realita Beratnya Hidup Jadi Tulang Punggung Keluarga

Media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menguras emosi warganet. Video memperlihatkan kakak dan adiknya yang terlibat dalam adu mulut dengan penuh emosi dan amarah.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @dodemht, terlihat jelas bagaimana sang adik meluapkan seluruh kekecewaan dan amarahnya kepada sang kakak. Ia merasa kecewa, malu, bahkan frustasi karena tidak bisa merasakan momen spesial wisuda seperti teman-teman sebayanya.

Wisuda bagi sebagian orang memang menjadi momen istimewa, karena menjadi simbol dari perjuangan panjang dalam menempuh pendidikan. Namun, berbeda dengan kisah sang adik dalam video tersebut. Harapan indah untuk merayakan hari kelulusannya justru harus pupus, karena keterbatasan ekonomi keluarganya yang menjadi penghalang di hari yang seharusnya paling membahagiakan dalam hidupnya.

“Lu pernah ngerasain kaya gua ga? Bokap masih ada ya waktu lu kuliah ya, makanya lu ngga pernah ngerasain apa yang gua rasain,” ucap sang adik yang penuh emosi

Sementara sang kakak hanya bisa menahan amarah dan kesedihan dalam diam. Sebagai tulang punggung keluarga sejak kepergian sang ayah, ia sudah berusaha keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun keterbatasan ekonomi membuatnya belum mampu mengabulkan keinginan sang adik.

“Gua lagi ngusahain,” ucap sang kakak yang juga sedang menahan emosi

Pertengkaran ini bukan sekadar persoalan biaya wisuda semata. Lebih dari itu, video ini membuka mata banyak orang tentang beratnya tekanan ekonomi dalam keluarga, terutama saat hanya ada satu orang yang harus memikul semua beban.

Sang adik merasa kecewa karena hidupnya berubah sejak kepergian sang ayah. Sementara sang kakak harus memikul tanggung jawab besar seorang diri.

Tak sedikit warganet yang ikut merasakan pedihnya situasi tersebut. Bahkan, bukan hanya merasakan sedih untuk kakak dan adik itu saja, banyak netizen justru menyoroti sosok sang ibu yang juga berada di tengah situasi serba salah tersebut.

Selain itu, komentar lainnya juga dipenuhi doa dan harapan baik untuk keluarga ini agar diberi kekuatan dan jalan keluar terbaik dari permasalahan yang mereka hadapi.

“Jadi adiknya sakit, jadi abangnya jauh lebih sakit," tulis @alm**