HOME WOMEN HEALTH

Daftar Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Kanker Serviks hingga Pecah Pembuluh Darah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |11:18 WIB
Daftar Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Kanker Serviks hingga Pecah Pembuluh Darah
Daftar Riwayat Penyakit Titiek Puspa, Kanker Serviks hingga Pecah Pembuluh Darah, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Penyanyi legendaris Indonesia, Titiek Puspa, hingga kini masih menjalani perawatan di tuang ICU. Hal ini dibenarkan oleh Inul Daratista.

Inul menjelaskan, Titiek sudah menjalani tindakan medis Head Surgery atau yang biasa disebut bedah saraf. Sebagai sahabat, Inul pun turut prihatin dengan kesehatan Titiek yang sempat menurun.

"Kasihan, habis tindakan head surgery jadi masih istirahat, nggak mau diganggu," kata Inul Daratista melalui pesan singkat hari ini.

Lantas, penyakit apa yang sebenarnya sedang diderita Titiek Puspa? Dan apa saja riwayat penyakit beliau? Berikut ulasannya dirangkum Okezone, Kamis (10/4/2025).

1. Kanker Serviks

Pada usia 73 tahun, sekira akhir 2009, Titiek Puspa didiagnosis menderita kanker serviks stadium 3. 

Ia menjalani pengobatan, termasuk kemoterapi di Singapura dan secara rutin melakukan meditasi sebagai bagian dari proses penyembuhan. Setelah beberapa bulan, ia dinyatakan sembuh dari kanker tersebut.


2. Penggunaan Alat Pacu Jantung

Selain berjuang melawan kanker, Titiek Puspa juga diketahui memiliki alat pacu jantung sejak beberapa tahun lalu untuk membantu mengatasi masalah jantung yang dialaminya.

 

Halaman:
1 2
      
