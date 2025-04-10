Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Unik! Restoran Ini Jual Camilan Tusuk Sate Berbumbu Tanpa Daging, Makannya Hanya Dijilat

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |07:24 WIB
Unik! Restoran Ini Jual Camilan Tusuk Sate Berbumbu Tanpa Daging, Makannya Hanya Dijilat
Restoran Ini Jual Camilan Tusuk Sate Berbumbu Tanpa Daging. (Foto: IG @lambe_turah)
A
A
A

Salah satu restoran di China mendadak ramai diperbincangkan karena menjual camilan unik, berupa tusuk sate tanpa potongan daging atau makanan apa pun. Tusuk sate tersebut hanya disajikan dengan cara dibumbui layaknya hidangan barbekyu.

Jika umumnya tusuk sate langsung dibuang setelah isinya habis disantap, kali ini justru tusuk satenya yang menjadi menu utama. Hal inilah yang membuat banyak orang penasaran, terutama para pecinta kuliner yang selalu tertarik mencoba makanan anti-mainstream.

Uniknya, cemilan ini dinikmati dengan cara dijilat dan dijual dengan harga 10 yuan atau sekitar Rp23 ribu untuk 50 tusuk. Tusuk sate tanpa isi ini disajikan hanya dengan dilumuri aneka bumbu rempah seperti cabai dan daun bawang, kemudian dibakar sebentar untuk memberikan sensasi rasa asap yang khas.

Mengutip South China Morning Post (SCMP), video camilan ini pertama kali viral di media sosial Douyin pada 21 Maret 2025 dan telah meraup lebih dari 600 likes. Viralnya video itu pun membuat restoran tersebut kebanjiran pesanan hingga menerima ratusan orderan setiap harinya.

Camilan unik ini pertama kali diciptakan oleh seorang koki asal Provinsi Hunan, China, bernama Ma. Ia mengaku terinspirasi menciptakan camilan rendah kalori yang bisa dinikmati oleh siapa saja, tanpa takut berat badan naik.

Menurut Ma, ide tersebut terutama ditujukan untuk para wanita yang sering kali ingin menikmati cemilan di malam hari, tetapi khawatir berat badannya akan bertambah. Karena itulah, camilan ini dianggap sangat cocok bagi mereka yang sedang menjalani program diet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sate China Makanan Unik Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176499//asn-ohYx_large.jpg
Viral Oknum ASN di Bengkulu Minta Maaf Usai Injak Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176204//tiktok-Xhlr_large.jpg
5 Lagu Jawa yang Paling Populer dan Viral di TikTok 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176062//trump-uoYw_large.jpg
Ini Biang Kerok yang Bikin Trump Serang China dengan Tarif Impor 100%
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement