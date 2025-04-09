Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Dokter Residen Anestesi PPDS Perkosa Keluarga Pasien Usai Dibius, Dokter Tirta: Kasus Memalukan Sepanjang Sejarah!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |14:11 WIB
Heboh Dokter Residen Anestesi PPDS Perkosa Keluarga Pasien Usai Dibius, Dokter Tirta: Kasus Memalukan Sepanjang Sejarah!
Heboh Dokter Residen Anestesi PPDS Perkosa Keluarga Pasien Usai Dibius, Dokter Tirta: Kasus Memalukan Sepanjang Sejarah
Dokter Tirta ikut buka suara terkait viralnya kasus dua dokter residen anestesi yang diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. 

Belakangan diketahui, pelaku merupakan mahasiwa yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi salah satu universitas terkemuka di Bandung.

Mirisnya lagi, dugaan pemerkosaan ini ditengarai dilakukan dua oknum dokter PPDS Anestesi kepada penunggu pasien.

Dokter Tirta lantas turut mengungkapkan kegeramannya atas kasus tersebut, melalui cuitan yang dibagikan di akun X miliknya. 

Menurutnya, selain menjadi yang paling memalukan di sepanjang sejarah PPDS, kasus ini juga bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat, khususnya pasien rumah sakit terhadap dokter anestesi di seluruh Indonesia. 

“Ini kisah paling memalukan sepanjang sejarah PPDS. Hal ini bisa menghancurkan trust pasien ke dokter anestesi di seluruh Indonesia,” ujar Dokter Tirta, melakui akun X @tirta_cipeng, Rabu (9/4/2025).

Dokter Tirta berharap agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya dan diinvestigasi secara detail. Ia khawatir jika ternyata ada korban lain yang mengalami hal serupa. Ia juga tak lupa memberi dukungannya terhadap korba dan keluarga. 

“Pelaku harus dihukum seberat-beratnya dan investigasi harus detail, apakah ada korban-korban lain atau tidak. Dukunganku untuk korban dan keluarganya,” ungkapnya. 

Sebagai informasi, rudapaksa ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan dua oknum residen PPDS Anestesi. Penunggu pasien tak sadarkan diri lantaran obat bius yang diberikan oleh oknum tersebut dengan dalih ingin mengambil darah.

Kabar ini tersebar melalui unggahan sebuah tangkapan layar dari pesan singkat di akun Instagram @ppdsgramm. Dalam pesan tersebut memperlihatkan sebuah pertanyaan kepada seorang dokter atas tindakan tersebut.

Tak hanya itu, kasus pemerkosaan itu diketahui karena adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua oknum residen PPDS Anestesi tersebut. Kini, keluarga korban memutuskan menempuh jalur hukum untuk menuntut perbuatan pelaku.

 

